Dice que se mueve a su trabajo en el Metro de Caracas, “y me ahorro un buen dinero porque ese servicio no se paga aun cuando presenta muchas fallas y nunca está limpio. Cuando se paran los trenes o se va la luz, me toca caminar largo. Me preocupa porque un par de buenos tenis (zaparos deportivos) están en 50 dólares. Hace 2 meses me compré unos zapatos chinos en 17 dólares y se me rompieron al poco tiempo de uso, así que ando con un remiendo en los pies”.