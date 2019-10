Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y ex gobernador de Caracas, preside la iniciativa que consta en la recolección de miles de firmas. “UN Watch, fundación de derechos humanos radicada en Ginebra que por años defiende nuestros derechos, me ha designado para presidir una campaña mundial para desalojar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo lograremos con tu apoyo”, expresó en un mensaje en la red social Twitter.