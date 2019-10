Suárez Chourio consideró que la “ambigüedad” del general Milano era motivo suficiente para ordenarle a los comandantes en todos los niveles que prohibieran su acceso a las “instalaciones militares, operativas y administrativas, tomándolo en cuenta como persona no grata”. No contento con eso instruye a su personal a no tener “ningún tipo de comunicación” con el general Milano “y notificar al comando superior inmediatamente de cualquier intento de ingreso o comunicación”. De esa manera, el recién llegado jefe del Ejército para el 2017, ahora siendo general en Jefe, pretendió convertir en un paria al alto oficial cercano a Hugo Chávez.