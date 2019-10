Danahís Vivas, madre de Óscar Pérez, habló sobre el proceso y todo lo que vivió luego del asesinato de su hijo: “Poca gente sabe que estuvimos detenidos en la frontera, que pasamos un tiempo en centros de detención de inmigración desde septiembre de 2017, cuando Óscar estaba en la clandestinidad. Mis hijos no olvidan lo que implicó estar encerrados. Una vez en libertad, estar en un proceso de deportación genera mucha inestabilidad. Y la muerte de Óscar no la hemos superado, lo que vivimos el 15 de enero de 2018 es una cicatriz abierta. Pero es nuestro deber luchar para que el sacrificio de Óscar no sea en vano. Por eso, seguiremos denunciando al régimen de Maduro en todas las instancias.”