El Banco Central de Curazao tomó una medida de emergencia el 5 de septiembre "en vista de ciertas deficiencias" que se traduce en una intervención a puertas cerradas: "El Banco del Orinoco N.V. no ofrecerá nuevos servicios ni aceptará nuevos clientes. La entrada en vigor de esta medida de emergencia significa que el Banco del Orinoco N.V. no podrá ser obligado a cumplir con sus deudas y, por el momento, permanecerán congelados sus activos. Por consiguiente, a partir de este momento, los clientes no pueden hacer más retiros ni realizar transferencias de una cuenta del Banco del Orinoco N.V. a otra cuenta bancaria", dice el supervisor en un comunicado.