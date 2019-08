"Trabajo seis horas diarias de lunes a viernes y gano sueldo mínimo, mi esposa limpia apartamentos de vez en cuando, pero principalmente cuida a nuestra hija que tiene cinco años, el sueldo no alcanza para nada, pero estoy acostumbrado a trabajar y aquí la gente me ayuda y me dan propinas", dice Augusto Tovar, quien viste unos jeans en últimas condiciones, zapatos muy gastados y atiende el estacionamiento de un supermercado en El Cafetal, una urbanización clase media de Caracas.