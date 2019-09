Ante este escenario calamitoso, el 2020 podría ser el año en el que no haya suficiente presencia física de diputados para instalar el parlamento. Es posible que el mínimo requerido por el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea no sea alcanzado para ejercer el último año. ¿Qué se puede hacer? No lo sé, no soy abogado ni pretendo usurpar los conocimientos de los que saben, pero es aquí donde vuelvo a la premisa inicial.

Parla, Parla…