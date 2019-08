Desde el Internado Judicial El Rodeo II, ubicado en Guatire, estado Miranda, el dirigente obrero de izquierda Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, siendo trabajador de Ferrominera, se declaró en rebeldía. Le dice a la clase obrera y al proletariado mundial, que "me declaro en rebeldía, que he entendido que al reo que persigue este régimen es a la clase obrera, soy prisionero político, ya no le seguiré el juego a mis captores, no asistiré más a los tribunales, al palacio de la injusticia, ya no le seguiré el juego a la jueza Paolette Guevara ni al secretario del tribunal".