Me pide que no revele su nombre hasta que no esté en libertad, para no ser víctima de las consecuencias. Es parte de las diez mujeres que estaban en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), hasta la semana pasada, cuando las sacan para el Instituto de Orientación Femenina (INOF) luego de que los custodios controlan a quienes estaban en resistencia y atrincherados.