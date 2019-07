—Bolsonaro es un fenómeno extraño desde mi punto de vista porque ha estado haciendo muchos comentarios racistas e incendiarios, denigrando específicamente a personas de raza negra. Esto me parece muy extraño en ese país, ya que la mayoría de las personas son negras o mestizas, porque de alguna manera, esto no dañó su popularidad entre muchas personas "no blancas" en Brasil y él ganó por un margen bastante impresionante. Ya lo mencioné, pero diría que él sabe que está jugando en ese tema de la raza y que también utiliza muchos tropos populistas sobre élites arraigadas que son corruptas y, ya sabes, desafortunadamente en Brasil, eso es correcto.