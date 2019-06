—Bueno, el imperio de la ley ¿no? Que es además la razón de ser de los Estados. El proteger al ciudadano. Entonces yo estoy seguro que el 91% del país que no quiere vivir al margen, que no quiere ser víctima de un para-Estado, porque es una especie de para-Estado lo que opera, y tanto es así que el régimen de Maduro está tan débil que no controla ni siquiera la moneda de circulación nacional, o sea ya el bolívar dejó de ser la primera herramienta de transa económica en Venezuela, si vas a la frontera es el peso colombiano, si vas al sur es el oro, o la grama como lo llaman en Bolívar y Amazonas. En Caracas seguramente sea el dólar o el euro. ¿Por qué? Porque no representa un valor comercial hoy el bolívar. Es tan grave la situación… Entonces eso es poco rentable incluso para los grupos irregulares que no tienen además cómo sostener su funcionamiento, más allá que en la frontera son muy irregulares y además enfrentados entre sí. Recientemente hubo incluso un tiroteo en el puente Santander, si no me equivoco, hace tres semanas, donde guerrillas y paramilitares se enfrentaron por el territorio.