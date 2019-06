5. Este pueblo, Presidente, que ha hecho todo cuanto puede y aún hará mucho más por su libertad, no podrá, sin una acción internacional decidida, real y a tiempo, sacudirse el yugo criminal que lo azota y lo mantiene bajo secuestro. Pedirle que, por sí solo rompa las cadenas de los secuestradores que lo someten es una insensatez, que comprenden perfectamente nuestros verdaderos aliados en el Hemisferio. Usted lo sabe y es consciente de ello. Invoque el respaldo, en particular de nuestros vecinos Colombia, Brasil, Estados Unidos y las Antillas Holandesas, quienes sí saben porque también lo sufren, que nuestro problema es también un problema de ellos y del Hemisferio; y que el cáncer de la violencia, la pobreza, la droga, la corrupción y el terrorismo que nos azota en Venezuela tiene capacidad para infectar y desestabilizar -como ya ha comenzado a hacerlo- a toda la región si no es erradicado en su origen y epicentro, que es, trágicamente, la Patria de Bolívar.