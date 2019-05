Quizá nunca los guardias nacionales entrevistados el domingo hubiesen sabido que fueron objeto de engaño, de no ser porque un venezolano que se identifica como Andrés Cárdenas ve a la periodista de Telesur, Madelein García, cerca del hotel Áncora en Cúcuta, donde antes había militares y la increpa mientras la graba en video. "Todos los días le escribo por Twitter las mentiras que dice", y detalla que la mujer no use la credencial de Telesur. "Póngasela, no anden escondidos", le dice el hombre.