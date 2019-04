Uno de los oficiales se comunicó con el encargado militar designado por Guaidó y le transmitió este mensaje al resto de sus compañeros: "Acabo de hablar con mi general Yánez, con relación que se está suscitando en los demás hoteles y lo que pudiera pasar aquí, donde deben en administración. Él dice que nos garantizan la estadía y la alimentación. Le pregunté sobre la Agregaduría Militar y dijo que eso es imposible. También le pregunté si le podíamos enviar aunque sea 100 mil pesos a nuestras familias y respondió que no es posible. Me dijo que no tenían recursos. Estemos claritos, aquí no hay recursos para nada. Lo que está llegando para pagar la alimentación y hospedaje de nosotros, es a través de organismos no gubernamentales y personas que donan. Así que señores, lo que les aconsejo es buscar empleos".