Portavoces del Departamento de Estado estadounidense dijeron a The Associated Press que los funcionarios de la misión venezolana que no han sido designados por Guaidó no califican para la visa G-1 y que la misión de Estados Unidos ante la ONU está trabajando con la misión venezolana en el cambio de estatus. También dijeron que los Servicios de Inmigración y Ciudadanía Estadounidense son los que aprueban ese cambio.