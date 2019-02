Guaidó cumplió con su palabra y la ayuda humanitaria puede llegar desde Brasil, la isla de Curazao y Colombia. Pero Maduro está agazapado y no abrirá las fronteras de su país. Al contrario, el líder populista cerró los pasos con Brasil y Curazao, y aún medita qué hacer respecto a Colombia. Su decisión se mantiene inalterable y todavía no hay fisuras importantes en la cúpula de generales que manejan las armas y los negocios en Venezuela. Maduro no quiere que la ayuda humanitaria ingrese a territorio venezolano. Y esta posición, que defenderá a punta de fusil, no asustó a Guaidó y su gabinete político. El presidente interino firmó un decreto ordenando que se abran todas las fronteras, que se permita ingresar a la ayuda humanitaria y que no se tomen medidas legales contra los miembros de las Fuerzas Armadas que se alcen contra el régimen populista.