En abril de 2017, a bordo del avión papal de regreso a Roma desde Egipto, Francisco habló sobre las fallidas negociaciones de 2016. "Hubo intervención de la Santa Sede bajo pedido fuerte de cuatro presidentes que trabajaban como facilitadores. Y la cosa no resultó. Quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían. Eran un sí sí, pero no no".