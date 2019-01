La revelación de Maduro sobre sus poderes para viajar en el tiempo recordó otra, de 2013, cuando aseguró haberse encontrado con la reencarnación de Hugo Chávez en un pajarito. "De repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas acá arriba", dijo en esa oportunidad el chavista, señalando su cabeza e imitando un aleteo. El pájaro, prosiguió Maduro algo emocionado, "se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito", dijo imitándolo. "Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. 'Si tú silbas, yo silbo', y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de Él", contó en 2013, unos días antes de las elecciones.