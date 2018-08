—Busco agua aquí para tratar de medio limpiar, lavar ropa no se puede, hay que lavar en lavanderías automáticas y están carísimas. Una lavadora pasa del millón y medio de bolívares (al cambio a tasa de mercado negro, menos de 50 centavos de dólar). A estas alturas de mi vida, me toca cargar agua, algo que no había hecho nunca, lamentablemente nos toca bailar al son que nos están tocando. Optimista no soy. Considero que las cosas van a ir empeorando. No creo que esto cambie hasta que no cambiemos al que está dirigiendo el barco. Todo esto ha sido culpa del gobierno, hasta la falta del agua porque no hubo inversión , y ahora menos porque no tienen ni dólares ni credibilidad afuera.