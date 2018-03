Esta presión internacional logró, pocos días después de la acción en Washington, que el régimen postergara las elecciones presidenciales hasta el 20 de mayo. Aunque Estados Unidos reiteró que aun así no reconocerá el resultado porque no considera que estén garantizadas las condiciones para la participación democrática de todos los sectores políticos. Lo mismo opina Ackerman: "Pueden convocar a elecciones, pero no son más que pantomimas", le dijo a Infobae este empresario radicado en Miami desde hace más de dos décadas, pero con fuertes vínculos en su país de origen y un deseo ferviente de ver superado el experimento chavista, que a su entender no es otra cosa que "una invasión cubana".