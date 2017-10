Según la ley venezolana, los nuevos gobernadores deben ser juramentados en el Consejo Legislativo respectivo de cada región y no ante la ANC. Sin embargo, Maduro, a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial, estableció que "los Consejos Legislativos no podrán juramentar a aquellas gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea Nacional Constituyente".