"Yo no tenía el optimismo de otros politólogos", afirmó Carlos A. Romero, profesor de ciencia política en la Universidad Central de Venezuela, consultado por Infobae. "Me basaba en una serie de irregularidades que estuvieron presentes durante todo el proceso. Cambios de última hora en los centros electorales, la no apertura del registro a más de 500 mil nuevos votantes que pudieron sufragar, una observación internacional sesgada, son algunos ejemplos. A eso se le suma el control que tiene el gobierno sobre sus votantes de los sectores populares, y los elementos que inducían a pensar que los resultados serían manipulados, que llevaron a un sector de la oposición a decir que no estaban dispuestos a participar".