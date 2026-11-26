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(Tecnología personal); (Consejo técnico)

Puedes hacer muchas cosas con tu teléfono inteligente o tableta sin tener que abrir la aplicación.

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Con solo mantener presionado el dedo brevemente sobre el icono de una aplicación (en lugar de dar un toque), a menudo encontrarás un menú oculto. Este menú puede ofrecerte un atajo para acciones como tomarte un selfi, redactar un mensaje o abrir el libro electrónico que estás leyendo.

Ese menú también puede ofrecerte la opción de añadir un "widget", una mini ventana que muestra información útil de una aplicación. Los "widgets" pueden mostrar mapas de tráfico en tiempo real, titulares de noticias y mucho más, directamente en tu pantalla de inicio o de bloqueo.

Estas funciones prácticas que te ahorran tiempo no son nuevas, pero sí se actualizan. Si te perdiste las últimas mejoras en medio del ajetreo de las actualizaciones (o nunca has explorado estos menús o "widgets"), aquí tienes un recorrido.

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Menús ocultos

A veces los llamados menús de "pulsación prolongada" o de "acción rápida", estas pequeñas ventanas emergentes, no son universales. Pero muchas aplicaciones, tanto nativas como de terceros, las incluyen. Solo tienes que mantener el dedo presionando el icono de una aplicación el tiempo suficiente para ver si aparece un menú. Si es así, selecciona la acción que quieras realizar.

En los dispositivos Android, la mayoría de las aplicaciones predeterminadas de Google tienen menús de pulsación prolongada, como el Google Calendar (para añadir eventos), Gemini (para buscar), Gmail (para redactar mensajes) y Google Keep (para empezar una nota).

Las aplicaciones Samsung Food y Samsung Health se encuentran entre las que tienen menús de pulsación prolongada para tareas como iniciar una lista de compras, consultar el registro de ejercicio del día y mucho más.

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Apple se refiere a estos como menús de "acción rápida". Puedes encontrarlos pulsando los iconos en la pantalla de inicio, en la biblioteca de aplicaciones y en el Centro de control de iOS. Al igual que con Google y Samsung, muchas de las aplicaciones nativas de Apple cuentan con estos menús ocultos, como las de correo, teléfono, notas, mensajes y cámara. (Las aplicaciones de Google para iOS también suelen tenerlos).

Incluso puedes encontrar menús ocultos dentro de ciertas aplicaciones. Por ejemplo, Google anunció en septiembre nuevas opciones de menú de pulsación prolongada para responder a mensajes de texto en Android Messages. Fotos y Freeform de Apple se encuentran entre las que ofrecen menús de acción rápida cuando las estás usando, al mantener presionada la miniatura de una imagen o un proyecto.

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Widgets

Los "widgets" para el celular han funcionado desde los inicios de Android. Apple los añadió a la pantalla de inicio de iOS 14 en 2020, tras haber introducido anteriormente los "widgets" en la pantalla Hoy. La empresa ha lanzado recientemente "widgets" de mayor tamaño, justo a tiempo para el lanzamiento del iPhone Duo.

Las aplicaciones nativas del teléfono suelen tener "widgets" para mostrar fotos favoritas, relojes mundiales, listas de tareas, notas y otros elementos. Muchas aplicaciones de terceros ofrecen sus propios "widgets". Por ejemplo, puedes crear un "widget" con la aplicación "MTA" de la Autoridad Metropolitana de Transporte para ver los horarios de llegada de los trenes en una estación de metro que elijas.

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Para añadir un "widget" en la mayoría de los teléfonos Android (incluidos los modelos Google Pixel y Samsung Galaxy), mantén presionado el dedo en una zona vacía de la pantalla de inicio y selecciona "Widgets" en el menú que aparece. Aquí puedes explorar y añadir "widgets" de las aplicaciones que los ofrecen. Como alternativa, algunas aplicaciones incluyen su propia opción de Widget en el menú que aparece al mantener el dedo presionado.

Al presionar el "widget", se abre la aplicación completa. Para cambiar el tamaño o eliminar un "widget", pulsa sobre él y arrástralo hasta el tamaño que quieras o pulsa Eliminar para borrarlo.

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También puedes añadir "widgets" a la pantalla de bloqueo en los teléfonos Android más recientes. En un teléfono Samsung Galaxy, pulsa en una zona vacía de la pantalla de bloqueo y selecciona "Añadir 'widgets'" para empezar.

En un Google Pixel, tienes que habilitar los "widgets" en la pantalla de bloqueo. Pulsa la pantalla de bloqueo, toca "Personalizar pantalla de bloqueo", ve a "Más ajustes de la pantalla de bloqueo" y activa "Widgets en la pantalla de bloqueo". Desliza el dedo hacia la izquierda, pulsa en una zona vacía de la pantalla y elige "Añadir widget". Una vez que hayas añadido los "widgets", encuéntralos deslizando el dedo hacia la izquierda de nuevo en el teléfono bloqueado.

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En un iPhone (o iPad), mantén pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que los iconos empiecen a moverse, toca el icono del pincel en la esquina superior izquierda y selecciona "Añadir widget" para abrir el catálogo de "widgets". (Puedes añadirlos siguiendo estos mismos pasos en la pantalla Hoy del dispositivo).

Algunas aplicaciones de iOS ahora te permiten convertir sus iconos estándar en "widgets" dinámicos directamente en tu pantalla de inicio. Toca el icono de una aplicación y, si ves un menú con diferentes tamaños de "widget", selecciona uno. Para volver a convertir el "widget" en un icono, tócalo y elige la opción de icono situada a la izquierda.

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Para añadir "widgets" a la pantalla de bloqueo, mantén el dedo presionado sobre ella, selecciona "Personalizar" y toca "Añadir widgets". Elige los que quieras.

Si te gustan mucho los "widgets", algunos teléfonos te permiten colocar varios en una pila para ir pasando de uno a otro deslizando el dedo. Muchos modelos de Samsung Galaxy y los dispositivos iOS de Apple ofrecen esta función de apilamiento en los ajustes de los "widgets".

Es probable que ya casi nunca tengas que volver a abrir algunas aplicaciones.