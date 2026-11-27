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Vera von Lehndorff, quien bajo el nombre de Veruschka y como una de las primeras supermodelos del mundo desdibujó las líneas entre la moda y el arte y, en el proceso, se convirtió en un ícono de la cultura pop de los vibrantes años sesenta, mucho más allá de los confines de la pasarela y las páginas de las revistas, murió el martes en Berlín. Tenía 87 años.

Su muerte se anunció en el sitio web de Gräfin von Lehndorff, una empresa de ropa propiedad de su hermana Catharina Kappelhoff-Wulff.

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Durante más de una década, Veruschka, nacida en Alemania, fue la deslumbrante abanderada de una cultura cosmopolita en rápida transformación, definida por colores vivos, mujeres fuertes y el colapso de las barreras entre el arte elevado y la sensibilidad pop.

Con 1,85 metros de estatura y apenas 57 kilos, literalmente sobresalía entre la multitud, incluso cuando arqueaba su cuerpo en complejas poses atléticas, luciendo túnicas y vestidos diáfanos para fotógrafos estrella como Richard Avedon, Irving Penn y Helmut Newton. En su momento, se dijo que era la modelo mejor pagada del mundo y llegó a cobrar 10.000 dólares al día.

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"Hay imitaciones de Sophia Loren, solo que no tan buenas", dijo Avedon una vez, "y se descubre a una nueva Garbo cada década, pero hay y siempre habrá solo una Veruschka".

Más que una simple musa, Veruschka era una colaboradora, y a menudo acudía directamente a Diana Vreeland, la poderosa editora de Vogue en la década de 1970, con sugerencias detalladas para las sesiones fotográficas.

"Podía llamarla y decirle: 'Diana, tengo una idea', y ella la escuchaba, y si le gustaba decía: '¡Genial! Hagámoslo'", dijo Veruschka en una entrevista de 2000 con Dutch, una revista de moda.

Se consideraba una artista y veía el modelaje como una extensión de su visión creativa. "Me transformo", le dijo a The New York Times en 1996. "Mi cuerpo es mi instrumento y con él trabajo".

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En la ciudad de Nueva York, tomó clases de actuación para entender mejor su cuerpo. Dijo que Veruschka --el diminutivo ruso de Vera-- era un personaje que inventó para su carrera, un alter ego que ocultaba su yo privado.

"Me gusta abordar el modelaje como si fuera actuación", le dijo al Honolulu Star-Bulletin en 1966. "Cuando modelo, invento una historia".

Ese mismo año, tuvo un papel breve pero memorable en la exitosa película Blow-Up: Deseo de una mañana de verano, dirigida por Michelangelo Antonioni. Se interpretó a sí misma; en la escena, posa de manera sugestiva para una sesión fotográfica con un fotógrafo de moda del vibrante Londres de la época (David Hemmings) que termina con él, disparando su cámara sin cesar, a horcajadas sobre ella mientras se retuerce en el suelo: una imagen al instante icónica que se convirtió en la pieza central del cartel de la película.

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Según un recuento, apareció en unas 800 portadas de revistas. Pero se la asociaba más estrechamente con Vogue y Vreeland. Estuvo en la portada de la edición estadounidense de Vogue 13 veces en 10 años, y en cientos de fotos dentro de sus páginas.

Muchas de sus sesiones fotográficas desafiaban los límites de lo que podía ser la moda. En una sesión, posó desnuda con pintura corporal; en otra, en el Gran Cañón, lució atuendos armados con alambres. El artista Salvador Dalí la cubrió con crema de afeitar para crear una "escultura viviente".

Aunque era intensamente reservada, Veruschka de vez en cuando dejaba caer pistas sobre sus raíces aristocráticas, lo que no hacía más que aumentar su aire de misterio.

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Nació como Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, entonces parte de Prusia Oriental y ahora conocida como Kaliningrado, en Rusia. Se crio en la finca de su familia, Steinort, en lo que ahora es parte de Polonia. Su padre, Heinrich, era miembro de la nobleza prusiana, al igual que su madre, Gottliebe (von Kalnein) von Lehndorff-Steinort.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores alemán bajo el régimen nazi, requisó Steinort como su cuartel general. A la familia se le permitió quedarse, y los propagandistas nazis capturaron imágenes fílmicas de la joven Vera jugando con Von Ribbentrop.

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Su padre fue parte de un complot de nobles prusianos para asesinar a Adolf Hitler en 1944. Fracasó, y él fue capturado y ejecutado en Berlín. Von Lehndorff-Steinort, embarazada de su cuarta hija, fue arrestada, y Vera y sus dos hermanas fueron enviadas a un campo de concentración.

La familia se reunió después de la guerra y vivió en campos de refugiados antes de establecerse en Hamburgo. Vera se matriculó en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo en 1958 para estudiar diseño, pero pronto la abandonó para dedicarse a la pintura en Italia.

Mientras vivía en Florencia, el fotógrafo Ugo Mulas se le acercó en la Galería Uffizi y le sugirió que considerara convertirse en modelo. A través de sus contactos, pronto estuvo frente a las cámaras en París y Nueva York, pero dijo que se sentía cohibida por su estatura y su talla 11 de zapatos. Finalmente, regresó a Italia, donde inició una relación con el fotógrafo Franco Rubartelli.

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Juntos trabajaron en el desarrollo de sus habilidades como modelo; sobre todo, en cómo usar su estatura a su favor al contorsionar y extender sus extremidades. Para 1964, era muy solicitada en ambos lados del Atlántico. Trabajó en cercana colaboración con Vogue y con un pequeño número de fotógrafos, pero se resistió a firmar contratos a largo plazo por temor a perder su independencia artística.

Incluso en la cúspide de su fama, Veruschka dijo que se sentía ambivalente respecto al modelaje; lo encontraba aburrido, agotador e invasivo.

A medida que las energías expansivas de la moda de la década de 1960 dieron paso a una sensibilidad más sobria y monocromática a principios de los años setenta, comenzó a pensar en renunciar. Vogue despidió a su mayor defensora, Vreeland, en 1971, y Veruschka tuvo enfrentamientos con la sucesora de Vreeland, Grace Mirabella.

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Cuando Mirabella insistió en que se cortara el pelo para lucir más a la moda, dejó de trabajar con la revista y abandonó por completo el modelaje en 1975.

Veruschka estuvo vinculada sentimentalmente con celebridades como Dustin Hoffman y Al Pacino, pero nunca se casó. Junto con su hermana, le sobrevive otra hermana, Gabriele von Plotho. Una tercera hermana, Nona von Haeften, murió en 2018.

Después de dejar el modelaje, Veruschka regresó a su carrera como artista. En 1986, ella y el fotógrafo Holger Trülzsch publicaron Veruschka: Trans-Figurations, en el que apareció con pintura corporal con patrones que la hacían desaparecer en el fondo: una puerta, un árbol, una pared, el cielo. (Susan Sontag, admiradora suya desde hacía mucho tiempo, escribió el prólogo).

Veruschka también actuó ocasionalmente en películas de arte como Dorian Gray en el espejo de la prensa sensacionalista (1984), de Ulrike Ottinger, en la que interpretó al personaje principal. También hizo un cameo en la película de James Bond de 2006 Casino Royale, en la que aparece como una glamorosa jugadora de cartas durante una arriesgada partida de póker.

Después de pasar varios años en Brooklyn, regresó a Alemania en 2005 y se estableció en un tranquilo suburbio de Berlín. Ocasionalmente, volvía al mundo de la moda; desfiló en la pasarela de un evento de Chanel en 1994 y apareció en el catálogo de otoño de Acne Studios en 2019.

"Nunca quise ser modelo, un objeto sin sentido", le dijo al periódico alemán Bild en 2008. "La moda nunca me interesó realmente. Solo la usaba para transformarme. Mi sueño siempre ha sido poder desaparecer cuando no me siento cómoda, ser absolutamente libre".

Clay Risen es reportero del Times en la sección de obituarios.