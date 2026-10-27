De peluches de Hello Kitty a estuches de K-pop: decomisan más de 130 mil artículos pirata en la aduana de Michoacán

De peluches de Hello Kitty a estuches de K-pop: decomisan mas de 130 mil artículos pirata en la aduana de Michoacán. @AduanasMx

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Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron más de 134 mil piezas de mercancía con posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual. El hallazgo se produjo durante labores de inspección y vigilancia en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La revisión se realizó sobre dos contenedores, donde el personal de las tres instituciones identificó productos que ostentaban marcas, logotipos e imágenes comerciales. A partir de ese hallazgo se advirtieron posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual sobre los artículos transportados.

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Mercancía con marcas, logotipos e imágenes comerciales

Entre los productos identificados en los contenedores destacan 80 mil 100 piezas de diversas figuras con logotipos, la mayor cantidad individual reportada en el operativo.

También se localizó un bulto con 21 peluches con la imagen de la famosa gata Hello Kitty, además de 131 estuches con diseños de las integrantes del grupo animado KPop Demon Hunters proveniente de una cinta de Netflix.

De peluches de Hello Kitty a estuches de K-pop: decomisan mas de 130 mil artículos pirata en la aduana de Michoacán. @AduanasMx

El tercer grupo de productos corresponde a 36 mil 350 piezas de audífonos con cable cargador que portaban el logotipo de una manzana, es decir Apple. A esto se suman 48 mochilas negras con la imagen de un personaje animado japonés.

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El listado se completa con 17 mil 900 playeras blancas con logotipos de una marca deportiva, el último de los artículos detallados en el reporte del operativo.

Operativo conjunto en la aduana de Lázaro Cárdenas

El operativo tuvo lugar en la aduana de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, uno de los puertos de mayor movimiento de carga del Pacífico mexicano. Participaron de manera conjunta personal de la ANAM, la Marina y la SSPC, en el marco de las labores habituales de inspección y vigilancia aduanera.

Durante la revisión de dos contenedores, los equipos detectaron una cantidad considerable de productos con marcas, logotipos e imágenes comerciales que no contaban con verificación de origen legal. Ese procedimiento derivó en el aseguramiento de más de 134 mil piezas en total.

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Resguardo de la mercancía y compromiso institucional

Derivado de las posibles irregularidades detectadas, la mercancía permanece en sus contenedores de origen. El resguardo quedó bajo guarda y custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

La permanencia de los productos bajo esa custodia se mantendrá mientras se determina su situación jurídica, conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia. No se precisó un plazo para la resolución del caso ni el destino final de la mercancía asegurada.

De peluches de Hello Kitty a estuches de K-pop: decomisan mas de 130 mil artículos pirata en la aduana de Michoacán. @AduanasMx

Con estas acciones, la ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la legislación aduanera en los puntos de ingreso de mercancía al país.

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Las autoridades señalaron que buscan combatir la introducción de mercancías que vulneren la propiedad intelectual, a través de operativos de inspección como el realizado en la aduana de Lázaro Cárdenas.

Operativos previos en la misma aduana

Este aseguramiento se suma a otras acciones recientes de la ANAM, la Marina y la SSPC en la aduana de Lázaro Cárdenas. El pasado 24 de octubre de 2026, las mismas instituciones aseguraron 14 mil 250 envases de perfumería que portaban el nombre de una marca internacional sin acreditar el cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual, según informó el Gabinete de Seguridad.

Días antes, el 7 de octubre de 2026, los mismos elementos federales habían inmovilizado 10 millones 584 mil cigarrillos de la marca Marlboro dentro de un contenedor que, según la documentación de importación, debía transportar vasos de vidrio.

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Ese hallazgo se originó por una alerta de los sistemas aduaneros ante un posible riesgo de propiedad intelectual. Tras la revisión, las autoridades detectaron que la mercancía declarada no coincidía con el contenido real del contenedor, de acuerdo con el comunicado publicado en el sitio del Gabinete de Seguridad.

Los tres operativos forman parte de las labores de inspección y vigilancia que las dependencias federales mantienen en el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos de entrada marítima de mercancías al país.

Marco legal de la piratería en México

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial regula en México las conductas que vulneran marcas, patentes y diseños registrados. Su aplicación administrativa corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

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El artículo 404 de esa ley establece penas de dos a seis años de prisión y multa de mil a 100 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien venda, de forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos con marcas falsificadas a consumidores finales en vías o lugares públicos.

Las infracciones administrativas, por su parte, pueden sancionarse con multas de hasta 250 mil UMA por cada conducta, de acuerdo con el artículo 388 de la ley. El monto se calcula según la gravedad de la infracción y el perjuicio ocasionado a los titulares de los derechos afectados.

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