Colombia

María Corina Machado habría regresado a Venezuela por Colombia tras varios intentos fallidos

El diario español ABC reconstruyó los movimientos que habrían permitido el retorno de la líder opositora venezolana, después de casi diez meses fuera de su país. La ruta incluyó intentos frustrados, gestiones diplomáticas y diferencias dentro de la administración de Donald Trump

María Corina Machado habría utilizado territorio colombiano como ruta para regresar a Venezuela, según información publicada por el diario español ABC -crédito REUTERS
María Corina Machado habría utilizado territorio colombiano como ruta para regresar a Venezuela, según información publicada por el diario español ABC -crédito REUTERS
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El territorio colombiano habría sido una pieza clave en la operación que permitió el retorno de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, de acuerdo con una publicación del diario español ABC. La información señala que el cruce se concretó durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, después de varios intentos fallidos y gestiones diplomáticas.

El regreso se produjo luego de casi diez meses fuera de Venezuela. Según el medio español, el paso por Colombia fue contemplado en anteriores ocasiones, pero las dificultades políticas y las diferencias entre los gobiernos involucrados impidieron que la operación avanzara como estaba previsto.

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Colombia habría sido escenario de varios intentos de retorno de la dirigente opositora venezolana, uno de ellos mediante un cruce a pie de la frontera - crédito REUTERS
Colombia habría sido escenario de varios intentos de retorno de la dirigente opositora venezolana, uno de ellos mediante un cruce a pie de la frontera - crédito REUTERS

La publicación también apunta a que la decisión estuvo rodeada de tensiones dentro de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Las discusiones sobre cómo proceder frente al retorno de Machado se habrían prolongado hasta los últimos momentos, mientras aumentaba la presión política para evitar que Washington apareciera como responsable de impedir su regreso.

Colombia, escenario de varios intentos de retorno

La ruta colombiana habría sido una de las principales alternativas contempladas por María Corina Machado para regresar a Venezuela, aunque los primeros planes no lograron concretarse. De acuerdo con el diario español, el cruce que se habría realizado durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre representó el segundo intento de la dirigente opositora de volver a su país desde Colombia y el noveno desde junio.

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El periódico señala que entre junio y septiembre se frustraron ocho operaciones destinadas a facilitar su retorno. Durante ese periodo, el territorio colombiano apareció como un punto de partida para intentar llegar a Venezuela, en medio de las dificultades políticas y diplomáticas que rodeaban los planes de la líder opositora.

Uno de los episodios mencionados ocurrió en septiembre, cuando Machado habría intentado cruzar a pie la frontera entre Colombia y Venezuela. La operación contemplaba que la dirigente ingresara por vía terrestre, mientras integrantes de su equipo ya se encontraban dentro del territorio venezolano para facilitar su llegada.

Abelardo de la Espriella y María Corina Machado - crédito Luisa González/Enea Lebrun/REUTERS
Abelardo De la Espriella y Marco Rubio se reunieron el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla, en medio de las gestiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos- crédito Luisa González/Enea Lebrun/REUTERS

Sin embargo, el intento fracasó por las resistencias de última hora atribuidas al Ejecutivo nacional, encabezado por Abelardo De la Espriella, pese a que integrantes del equipo de Machado ya estaban en Venezuela.

El diario español relaciona las dificultades con las tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington. Como antecedente, menciona la reunión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con De la Espriella, el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla, durante el periodo en que se habrían frustrado los planes de retorno.

Las presiones en Washington antes del regreso

Las dificultades para concretar el retorno de Machado no se habrían limitado a la frontera venezolana. Según las fuentes citadas, dentro de la administración del presidente estadounidense Donald Trump existían diferencias sobre cómo actuar frente a la posibilidad de que la dirigente opositora regresara a su país.

Las discusiones internas se habrían mantenido hasta los últimos momentos, mientras distintos sectores presionaban para que Washington definiera su posición. De acuerdo con el diario, la Casa Blanca debía considerar las consecuencias políticas que podría tener una intervención que terminara obstaculizando el retorno de Machado.

En ese escenario, los legisladores de Florida habrían desempeñado un papel importante. Según la publicación, su presión contribuyó a inclinar la decisión al advertir sobre el costo político que supondría transmitir la imagen de que el Gobierno estadounidense estaba impidiendo el regreso de la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Las diferencias dentro de la administración de Donald Trump habrían influido en las decisiones relacionadas con el regreso de María Corina Machado a Venezuela, según las fuentes citadas por ABC -crédito Kylie Cooper/REUTERS
Las diferencias dentro de la administración de Donald Trump habrían influido en las decisiones relacionadas con el regreso de María Corina Machado a Venezuela, según las fuentes citadas por ABC -crédito Kylie Cooper/REUTERS

La preocupación, de acuerdo con las fuentes citadas por el periódico, estaba relacionada con la percepción que podría generar la postura de Washington frente a una figura central de la oposición venezolana. Las diferencias dentro de la administración republicana habrían complicado la definición de una respuesta común antes de que se concretara la operación.

Finalmente, ABC sostiene que el cruce desde Colombia se habría realizado durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, después de las gestiones diplomáticas previas y en un escenario en el que la posición de la administración Trump habría sido determinante para evitar nuevos obstáculos.

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