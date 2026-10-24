México

Hija del Flaco Ibáñez aclara cómo se encuentra el actor tras la preocupación de sus seguidores

Daniela Ibáñez informó que su papá se está hospitalizado pero encuentra bien y solicita donadores de sangre O negativo

Composición dividida con un hombre de cabello canoso que gesticula a la izquierda y una mujer en primer plano que habla a la derecha.
DAniela Ibáñez aclaró el estado de salud de su padre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este viernes se informó que el actor y comediante, Manuel El Flaco Ibáñez se encuentra internado en un hospital de Santa Fe, en la Ciudad de México. Ante la incertidumbre por su estado de salud. su hija, Daniela Ibáñez, subió un video a sus historias de Instagram para aclarar esa situación.

“Oigan, mi papá está en un hospital, está bien”, aseguró la hija del Flaco Ibáñez, aunque solicitó la colaboración de sus seguidores para encontrar donadores de sangre O negativo.

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“Les voy a dejar en la siguiente historia como las cosas que se tiene que hacer o se necesitan para poder donar sangre. Si alguien de aquí que me está viendo o si alguien conoce a alguien que pueda ir al ABC de Santa Fe a donar O negativo para Manuel Ibáñez, se los agradeceré eternamente”, pidió Daniela Ibáñez.

La hija del Flaco Ibáñez explicó que la donación de sangre O negativo busca reponer las unidades utilizadas durante la atención médica de su padre, ya que se trata de un tipo sanguíneo específico.

“La verdad es que es un tipo de sangre muy específica y como uno tiene que reponer la sangre que se usa, pues básicamente es para eso. Mi papá (Manuel Ibáñez), está bien. Si lo ven por otra noticia u otros lados, no, no se angustien. Mi papá está bien, gracias a Dios, pero sí necesitamos ese favorzote”, expresó Daniela Ibáñez.

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Requisitos para donadores de sangre O negativo para el Flaco Ibáñez

Compartió en sus redes los requisitos para apoyar a su padre
Compartió en sus redes los requisitos para apoyar a su padre (danieeibanez)

Las personas interesadas en donar sangre para Manuel El Flaco Ibáñez deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y presentar una identificación oficial vigente. También deben acudir con ayuno mínimo de dos horas, aunque pueden consumir frutas y agua antes de la donación.

Entre los condiciones médicas compartidas por la hija del Flaco Ibáñez, indica que no pueden donar aquellas personas que padecieron hepatitis B o C, enfermedades del hígado, tuberculosis, VIH o infecciones de transmisión sexual. Tampoco pueden donar quienes tengan cáncer, enfermedades del corazón, diabetes no controlada, anemia, problemas de coagulación o antecedentes de convulsiones.

El Banco de Sangre pide que las personas no hayan tenido cirugías, accidentes graves, transfusiones, tatuajes, perforaciones, acupuntura o tratamientos dentales en los últimos seis meses. En el caso de los tratamientos de conducto, coronas, puentes, ortodoncia, implantes o endodoncias, se deberá esperar un año para poder donar.

Quienes toman medicamentos deben informar cuáles consumen. No pueden donar las personas que hayan ingerido antibióticos en los últimos siete días, analgésicos o antiinflamatorios en las últimas 72 horas, aspirina o ácido acetilsalicílico en los cinco días previos, ni quienes hayan utilizado insulina durante el año pasado.

Daniela Ibáñez comparte requisitos para ayudar a El Flaco Ibáñez
Daniela Ibáñez comparte requisitos para ayudar a El Flaco Ibáñez (danieeibanez)

También se solicita no haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, ni drogas intravenosas o inhaladas. Además, las personas que hayan viajado fuera de México deben considerar que hay restricciones.

Si estuvieron en Estados Unidos, Canadá o Europa, deberán esperar al menos un mes para donar sangre; si viajaron a África o Medio Oriente, un lapso de seis meses. En caso de haber visitado zonas selváticas, rurales o de riesgo epidemiológico, el periodo de espera puede ser de entre 28 días y tres años, según el destino y las condiciones del viaje.

Manuel El Flaco Ibáñez es reconocido por sus papeles en el cine y televisión de México

El actor tiene fama nacional gracias a su personaje en "Vecinos" (Foto: Instagram/@flaco.in)
El actor tiene fama nacional gracias a su personaje en "Vecinos" (Foto: Instagram/@flaco.in)

Manuel Ibáñez Martínez, mejor conocido como El Flaco Ibáñez en la televisión mexicana, nació el 17 de octubre de 1946. El actor y comediante cumplió 80 años seis días antes de ser hospitalizado en la Ciudad de México.

Su carrera artística abarca actuaciones dentro del cine, televisión, teatro y comedia. El público lo identifica por personajes de reparto que le dieron presencia en producciones de humor, telenovelas y series mexicanas.

Uno de sus papeles más conocidos es Jorjais en la serie de Vecinos, producción en la que participa desde 2005. También interpretó a don Manuel Meño Morales en Las tontas no van al cielo, y apareció en telenovelas como Rubí, Hasta que el dinero nos separe, Triunfo del amor, Qué pobres tan ricos y La sombra del pasado.

Antes de consolidarse como actor, Manuel El Flaco Ibáñez trabajó como reportero. Con el paso de los años se dedicó a la actuación y desarrolló una carrera asociada con la comedia popular mexicana, además de su trabajo en series y melodramas de Grupo Televisa.

La hospitalización del actor desató mucha preocupación entre sus fans, quienes se unieron en cadenas de oración por el Flaco Ibáñez. De igual manera, compañeros del comediante solicitaron donadores de sangre 0 negativo mediante sus redes sociales.

Estado de salud y recuperación de Manuel “Flaco” Ibáñez (RS)
Estado de salud y recuperación de Manuel “Flaco” Ibáñez (RS)

La familia de Manuel El Flaco Ibáñez solicitó al público acudir al Banco de Sangre del Hospital ABC de Santa Fe, en Ciudad de México para apoyar con la donación de su padre. Daniela Ibáñez reiteró que el actor se encuentra bien y agradeció la ayuda de sus seguidores.

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