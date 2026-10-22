Bukele lanza una dura advertencia a las pandillas haitianas

Guardar

Cuatro miembros del ejército de El Salvador fueron secuestrados el domingo. Son miembros de una fuerza militar respaldada por la ONU.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, emitió una dura advertencia a los pandilleros haitianos que secuestraron a cuatro de sus compatriotas esta semana: vamos por ustedes.

PUBLICIDAD

Bukele dijo que se había puesto en marcha una operación militar para rescatar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos, quienes fueron secuestrados el domingo en un bastión de las pandillas en las afueras de la capital. Bukele estaba en conversaciones para enviar más tropas para realizar operaciones y ayudar en el intento de rescate, según una persona familiarizada con el episodio que no estaba autorizada para hablar del asunto públicamente.

Los cuatro salvadoreños desaparecidos son miembros de una nueva fuerza militar respaldada por la Organización de las Naciones Unidas llamada Fuerza de Supresión de Pandillas, la cual tiene como objetivo arrebatar el control de Haití a las pandillas que dominan gran parte de su capital.

PUBLICIDAD

Los cuatro salvadoreños fueron emboscados el domingo por la tarde en un ataque de pandillas mientras regresaban en auto a su base desde un supermercado en la ciudad de Croix-des-Bouquets. Su vehículo todocamino blindado fue alcanzado por explosivos y se incendió, pero los cuatro soldados escaparon, dijo el ejército salvadoreño.

Nadie ha sabido de ellos desde entonces.

En un mensaje en las redes sociales escrito en creole y dirigido a los líderes de las pandillas, Bukele enfatizó que los cuatro hombres desaparecidos no eran combatientes. El contingente de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas está compuesto por pilotos y personal técnico cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, "no hacer la guerra", dijo Bukele.

PUBLICIDAD

Bukele, un líder de derecha en el cargo desde 2019, es muy conocido por liderar una dura ofensiva contra las pandillas de El Salvador. Una nación que alguna vez estuvo sumida en la violencia se encuentra ahora entre las más seguras del mundo. Y con miles de acusados de ser pandilleros encerrados en una prisión de máxima seguridad, tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.

Su publicación incluyó un clip de video de vehículos militares blindados que disparaban armas en una calle desolada que parecía haber sido el escenario de intensos combates.

Una operación militar puesta en marcha para rescatar a los salvadoreños desaparecidos tiene la única misión de traerlos de vuelta con vida, dijo.

"Quiero que ustedes, los líderes de las pandillas, entiendan una cosa muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que viene si no recuperamos a los cuatro rehenes con vida", escribió. "Y no tomen nuestra palabra como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y también podemos terminar con ustedes".

PUBLICIDAD

Pero dijo que los pandilleros todavía tienen tiempo para evitar repercusiones.

"Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas con vida, sin ningún daño, y todo volverá a ser como era antes del secuestro", escribió. "La decisión está en sus manos".

La Fuerza de Supresión de Pandillas y un grupo especial de la Policía Nacional de Haití, compuesto en gran parte por contratistas militares privados que lanzan ataques con drones, han estado librando combates con pandilleros durante días en la zona donde ocurrió el secuestro.

Varios pandilleros murieron y cuatro soldados de la Fuerza de Supresión de Pandillas resultaron heridos en las operaciones para intentar encontrar a los hombres, dijo la fuerza en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los informes iniciales que indicaban que cinco salvadoreños habían desaparecido eran incorrectos, dijo la Fuerza de Supresión de Pandillas.

La Fuerza de Supresión de Pandillas llegó a Haití en abril con la misión de perseguir agresivamente a los grupos que causan estragos en el país.

Más de 22.000 personas han muerto a causa de la violencia de las pandillas y las operaciones policiales en los últimos cinco años, mientras Haití lucha contra los grupos armados que aterrorizan a comunidades enteras.

Autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, se esperaba que la fuerza alcanzara los 5500 efectivos, pero ha tenido dificultades para alcanzar su capacidad máxima. Actualmente comprende unos 2000 soldados de seis países: Guatemala, Jamaica, el Chad, El Salvador, Mongolia y Sri Lanka.

PUBLICIDAD

"Las pandillas están poniendo a prueba a la FSP", dijo el lunes el representante especial de la fuerza, Jack Christofides, al Consejo de Seguridad de la ONU. "Registramos un aumento de los incidentes hostiles contra nuestra fuerza: pasamos de dos a 15 en un solo mes".

Los funcionarios del gobierno haitiano no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El miércoles, tres días después del rapto, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé publicó un comunicado en el que calificó el secuestro como "una prioridad absoluta" para las autoridades del Estado.

Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.

Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería.