Cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros de las Oriónidas

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Es una de las favoritas entre los observadores de estrellas, conocida por sus estelas brillantes que a veces pueden permanecer en el cielo durante minutos.

Puede que nuestro universo esté repleto de maravillas cósmicas, pero solo es posible observar una fracción de los fenómenos astronómicos a simple vista. Las lluvias de meteoros, fuegos artificiales naturales que surcan el cielo con su resplandor, son uno de ellos.

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La lluvia de meteoros que más recientemente ha adornado el firmamento son las Oriónidas, una de las favoritas del otoño conocida por sus estelas veloces y brillantes que a veces pueden permanecer en el cielo durante minutos. Al igual que las Eta Acuáridas de la primavera, las Oriónidas surgen cuando la Tierra pasa por los escombros del cometa Halley.

Las Oriónidas han estado activas desde el 2 de octubre y se espera que continúen hasta el 7 de noviembre. La lluvia alcanza su punto máximo de actividad del 21 al 22 de octubre, o desde la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves.

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Los observadores de estrellas de ambos hemisferios tendrán la oportunidad de ver las Oriónidas. Pero tendrán que lidiar con el brillo de la Luna, que estará llena en un 77 por ciento en la noche del punto máximo de la lluvia. Para tener una pista de cuándo observar, usa esta herramienta, que se basa en datos de la Red Global de Meteoros para mostrar los niveles de actividad de los bólidos en tiempo real.

¿De dónde vienen las Oriónidas?

En general, las lluvias de meteoros ocurren cuando la Tierra pasa por los escombros que deja a su paso un cometa o un asteroide que orbita alrededor del Sol. Estos escombros, que incluyen partículas tan pequeñas como granos de arena, dejan rastros de luz brillante al quemarse en nuestra atmósfera.

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Las Oriónidas son causadas por el cometa Halley, que tarda unos 76 años en orbitar alrededor del Sol y fue visto por última vez por los observadores de estrellas en 1986. A medida que se acerca al Sol, el cometa Halley se derrite y libera material que con el tiempo se esparce a lo largo de la trayectoria de su órbita. La Tierra pasa por estos escombros dos veces al año, en primavera y otoño.

Muchas lluvias de meteoros ocurren anualmente y duran días o semanas. Pero alcanzan su punto máximo de actividad dentro de una pequeña ventana de tiempo, cuando la Tierra cruza la parte más densa de los escombros cósmicos. El punto máximo es el mejor momento para observar una lluvia de meteoros.

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¿Cómo puedo ver las Oriónidas?

Los meteoros que pertenecen a una lluvia específica parecen provenir del mismo punto en el cielo. Las Oriónidas irradian desde un punto justo al norte de la estrella Betelgeuse, en la constelación de Orión. Esta constelación es visible en el sureste desde el hemisferio norte, y en el noreste desde el hemisferio sur.

La NASA recomienda buscar las Oriónidas en las horas previas al amanecer, después de que se ponga la Luna.

Según Michelle Nichols, directora sénior de programas públicos en el Planetario Adler en Chicago, debes evitar usar telescopios o binoculares mientras ves una lluvia de meteoros. Los meteoros pueden cruzar grandes franjas del cielo, y el equipo de observación puede limitar tu campo de visión.

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"Solo necesitas tus ojos e, idealmente, un cielo oscuro", dijo.

Espera alrededor de 10 a 20 estelas por hora durante la noche de mayor actividad de las Oriónidas, aunque ese número puede disminuir dependiendo de dónde observes.

"Casi todo el mundo está bajo un cielo con contaminación lumínica", dijo Nichols. "Puedes pensar que estás bajo un cielo oscuro, pero en realidad, incluso en un pueblo pequeño, puedes tener luces brillantes cerca".

Los planetarios, clubes de astronomía locales o mapas como este pueden ayudarte a saber a dónde ir para escapar del exceso de luz. Las mejores condiciones para ver una lluvia de meteoros son un cielo despejado sin Luna ni nubes, en algún momento entre la medianoche y el amanecer. (La luz de la Luna, al igual que la contaminación lumínica, opaca las fuentes de luz más tenues en el cielo). Asegúrate de darles a tus ojos al menos 30 minutos para que se adapten a ver en la oscuridad.

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Nichols también recomienda utilizar varias capas de ropa. "Vas a sentarte ahí por un buen rato, observando", dijo.

Lleva una taza de chocolate caliente o té para mantener el calor. Luego recuéstate, explora el cielo y disfruta el espectáculo.

Katrina Miller es reportera de ciencia para el Times radicada en Chicago. Obtuvo un doctorado en física por la Universidad de Chicago.