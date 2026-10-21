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El papa León no necesita tratamiento adicional para el cáncer de pulmón, dijeron los médicos

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Los resultados de las pruebas posteriores a la cirugía mostraron que el cáncer estaba localizado.

El papa León XIV no necesitará tratamiento adicional después de su cirugía por cáncer de pulmón, anunciaron sus médicos el miércoles.

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El médico personal del papa y el cirujano que le extirpó un lóbulo inferior del pulmón derecho en el Hospital Gemelli de Roma el 13 de octubre dijeron en un comunicado que las pruebas de seguimiento confirmaron que el cáncer estaba localizado.

"Una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", escribieron los médicos.

El anuncio se produjo ocho días después de que el diagnóstico del pontífice se revelara públicamente, lo que sumió su agenda en la incertidumbre a unos 18 meses del inicio de su papado.

El domingo, en su primer evento público desde que fue dado de alta del hospital un día antes, León dijo a los fieles reunidos para su oración y bendición semanales en la plaza de San Pedro que volvería al trabajo "gradualmente".

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Eso incluyó involucrarse en la política internacional, al hablar por teléfono durante el fin de semana con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para pedir un alto al fuego en la guerra para que los civiles pudieran evacuar una ciudad sitiada en Ucrania. Dos días después, habló con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre un alto al fuego.

Esta semana, León se reunió con los participantes de una conferencia en el Vaticano. Nombró a 24 miembros para una comisión teológica, con lo cual duplicó el número de laicos y aumentó el número de mujeres de cinco a ocho.

El miércoles, el papa reapareció en la plaza de San Pedro para su audiencia semanal. Inició el evento pasando entre una multitud que lo aclamaba en el llamado papamóvil, saludando y deteniéndose para bendecir a los bebés.

El primer gran susto de salud de León como pontífice comenzó hace menos de dos semanas, cuando le informó a una multitud reunida en la plaza de San Pedro para la oración dominical que le extirparían un pequeño nódulo en el pulmón. Dos días después, se realizó la cirugía y los médicos confirmaron que tenía adenocarcinoma de pulmón, tal como lo habían mostrado las pruebas preoperatorias. Información publicada posteriormente por el Vaticano sugirió que el cáncer había sido detectado en una etapa temprana.

En su comunicado del miércoles por la noche, los médicos dijeron que los resultados de las pruebas en el tejido extirpado durante la cirugía "confirmaron que el tumor era un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad estaba localizada".

El adenocarcinoma de pulmón es el tipo más común de cáncer de pulmón. Los médicos solo pueden tratar ese cáncer con cirugía cuando se detecta a tiempo. Un paciente puede simplemente necesitar monitoreo frecuente. Los avances en el tratamiento, incluidas las inmunoterapias y los medicamentos que se dirigen a mutaciones específicas, han ayudado a reducir la probabilidad de recurrencia y han mejorado el pronóstico para los cánceres de pulmón en etapas avanzadas.

En una entrevista con Vatican News, Stefano Margaritora, el cirujano torácico que operó al papa León, dijo que la operación había sido de rutina "en el sentido de que, en casos similares que involucran un tumor pulmonar de cierto tamaño, se debe extirpar todo el lóbulo que lo contiene".

Agregó que estaba satisfecho con la recuperación posoperatoria del papa. "El Santo Padre ha puesto su corazón y su alma en su recuperación, como lo hacen las personas más motivadas después de este tipo de operación", dijo Margaritora.

Está programado que el papa viaje a Sudamérica el 6 de noviembre para un viaje de 11 días a Uruguay, Argentina y Perú. Después de la operación de León, surgieron preocupaciones sobre el itinerario, que incluye muchos vuelos y algunas paradas a gran altitud en Perú. El papa ha dejado claro que todavía espera viajar.

Nina Agrawal colaboró con la reportería.

Elisabetta Povoledo es una reportera del Times con sede en Roma, que cubre Italia, el Vaticano y la cultura de la región. Ha sido periodista durante 35 años.

Nina Agrawal colaboró con la reportería.

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