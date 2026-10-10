América cumple 110 años: títulos, victorias memorables y las rivalidades que marcaron su historia

(Ilustración: Jesús Beltrán)

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El Club América este 12 de octubre llega a sus 110 años de historia como uno de los equipos más ganadores y mediáticos del futbol mexicano. Desde sus campeonatos de Liga MX hasta sus enfrentamientos cargados de tensión contra Chivas, Cruz Azul y Pumas, las Águilas han construido una identidad que despierta tanto pasión entre sus aficionados como rivalidad entre sus detractores.

(Especial)

Fundado el 12 de octubre de 1916, el conjunto azulcrema ha protagonizado algunas de las páginas más recordadas del balompié nacional. Sus títulos, remontadas y triunfos en partidos decisivos lo han convertido en un referente de la competencia, con una historia marcada por figuras emblemáticas y encuentros que permanecen en la memoria de varias generaciones.

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Los títulos que convirtieron al América en un gigante

(Especial)

Una parte fundamental de la historia americanista se explica a través de sus campeonatos. El club ha conquistado múltiples títulos de Liga MX y se ha distinguido por mantener una presencia constante en las fases decisivas del futbol mexicano.

Entre sus etapas más recordadas está la década de 1980, cuando el equipo consolidó una generación protagonista y consiguió campeonatos que reforzaron su lugar entre las instituciones más poderosas del país. También destacan los títulos obtenidos en años recientes, especialmente los que permitieron al América convertirse en el primer tricampeón de torneos cortos de la Liga MX, tras ganar el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

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Henry Martín, capitán del América, alza el trofeo de campeón en México junto a sus compañeros. Estadio BBVA, Monterrey, México. 15 de diciembre de 2024. REUTERS/Daniel Becerril

Ese logro fortaleció una de las principales credenciales del club: su capacidad para responder en momentos de máxima presión. En el futbol mexicano, las Águilas no solamente compiten por clasificar a la Liguilla, sino que suelen afrontar cada torneo con la expectativa de pelear por el campeonato.

Action photo during the match America (MEX) vs Tigres UANL (MEX), at Azteca Stadium. Scotiabank CONCACAF Champions League 2015/2016. ---- Foto de accion durante el partido America (MEX) vs Tigres UANL (MEX) en el Estadio Azteca, Partido de Vuelta Correspondiente a la Gran Final de la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank 2015/2016, en la Foto: America Campeon --- 27/04/2016/MEXSPORT/ Javier Ramirez.

En el plano internacional, el América también ha escrito capítulos importantes. Sus conquistas de la Copa de Campeones de la Concacaf lo colocaron como uno de los clubes mexicanos más destacados de la región y alimentaron su rivalidad con otras instituciones que buscan dominar el continente.

Chivas: el Clásico Nacional que divide al país

Foto: Twitter/@chismetime

La rivalidad con Guadalajara es una de las más reconocidas del futbol mexicano. El Clásico Nacional enfrenta dos formas de entender el deporte: el América, históricamente asociado con la contratación de figuras nacionales e internacionales, y Chivas, identificado por su política de jugar únicamente con futbolistas mexicanos.

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Más allá de esas diferencias, cada enfrentamiento tiene un peso especial por la dimensión de ambas aficiones. Los triunfos en partidos de Liga, Liguilla y competencias internacionales suelen convertirse en argumentos para alimentar la rivalidad durante meses.

Jugadores del América fueron registrados este sábado, 18 de mayo, al celebrar un gol que Israel Reyes (c) le anotó a las Chivas de Guadalajara, durante el partido de vuelta de esta llave semifinal torneo Clausura 2024 de la Liga mexicana de fútbol, en el estadio Azteca de Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Uno de los episodios más recordados ocurrió en las semifinales del Clausura 2023, cuando el América tenía ventaja en el marcador global, pero Guadalajara remontó en el Estadio Azteca y consiguió el pase a la final. El resultado golpeó las aspiraciones azulcremas y se convirtió en uno de los capítulos recientes más dolorosos para sus seguidores.

(Foto: especial)

Las Águilas, sin embargo, también han conseguido victorias decisivas ante su rival histórico, por lo que el Clásico Nacional continúa siendo una disputa abierta en la que el pasado sirve como combustible para cada nueva edición.

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Cruz Azul: una rivalidad marcada por finales inolvidables

Una de las derrotas más dolorosas que ha sufrido Cruz Azul, fue la que perdió contra el América en el 2013 (Foto de acción durante el juego America vs Cruz Azul Final Vuelta, Festejo/ 26-May-2013/ MEXSPORT /David Leah. )

El enfrentamiento contra Cruz Azul, conocido como el Clásico Joven, ocupa un lugar especial en la historia del América. Aunque ambos equipos comparten la Ciudad de México, su rivalidad creció con fuerza a partir de los duelos directos por títulos y de una serie de partidos que terminaron por marcar a sus respectivas aficiones.

Final Clausura 2013 entre América y Cruz Azul. Foto: @Zona_TUDN

La final del Clausura 2013 permanece entre los encuentros más dramáticos del futbol mexicano. Cruz Azul estaba cerca de coronarse, pero un gol de Moisés Muñoz en los últimos instantes del tiempo reglamentario cambió el destino de la eliminatoria. Después de mantener el empate global, el América se impuso en la tanda de penales y celebró un campeonato que pasó a la historia por la forma en que se produjo.

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Cinco años después, en la final del Apertura 2018, las Águilas volvieron a imponerse sobre La Máquina. Con dos goles de Edson Álvarez en el partido de vuelta, el conjunto azulcrema levantó otro título y amplió una serie de recuerdos que alimentan la rivalidad entre ambas instituciones.

Soccer Football - Liga MX Final Second Leg - Cruz Azul v America, Azteca Stadium, Mexico City, Mexico- December 16, 2018 America's Edson Alvarez celebrates after the match. Picture taken December 16, 2018 REUTERS/Edgard Garrido

Estos resultados han convertido los enfrentamientos entre América y Cruz Azul en citas de alto voltaje. Cada clásico representa una oportunidad para reivindicarse, especialmente cuando el calendario los coloca frente a frente en una eliminatoria.

Pumas: orgullo universitario contra poder azulcrema

La rivalidad con Pumas tiene un componente particular por la cercanía geográfica y las diferencias históricas entre las dos instituciones. El América representa a uno de los clubes con mayor poder económico y mediático del país, mientras que Universidad Nacional mantiene una identidad ligada a su origen universitario y a la formación de futbolistas.

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Los jugadores de América celebran el título conseguido en el estadio de Querétaro (Foto: Especial)

El llamado Clásico Capitalino ha entregado partidos intensos tanto en temporada regular como en Liguilla. Uno de sus episodios más importantes ocurrió en la final de la temporada 1984-1985, cuando América derrotó a Pumas en una serie que necesitó un tercer partido para definir al campeón. La resolución dejó una huella profunda en la rivalidad.

Décadas después, los enfrentamientos entre ambos clubes continúan generando una atención especial entre los aficionados de la capital. Los resultados no solamente repercuten en la clasificación, sino también en el orgullo de las dos hinchadas, que consideran indispensable superar al rival de la ciudad.

El equipo campeón posa para los fotógrafos en la previa de la tercera final (Foto: Archivo)

Para el americanismo, vencer a Pumas significa reafirmar su dominio capitalino; para los universitarios, derrotar a las Águilas es una manera de desafiar a uno de los clubes más poderosos de México.

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110 años de historia y una exigencia permanente

Emilio Azcárraga Jean dedicó un mensaje a la afición tras el anuncio de los nuevos inversionistas en el club América /EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

A lo largo de más de un siglo, el América ha construido su identidad entre campeonatos, figuras históricas y rivalidades que trascienden los 90 minutos. Sus duelos contra Chivas, Cruz Azul y Pumas representan tres dimensiones distintas de su historia: la disputa nacional, las finales dramáticas y el orgullo de la capital.

La celebración de sus 110 años encuentra al club con una trayectoria llena de éxitos, pero también con una exigencia que acompaña a las instituciones más populares: ganar no siempre es suficiente, pues su afición espera títulos y sus rivales miden buena parte de sus temporadas por la posibilidad de derrotarlo.

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Para el América, cada aniversario es una oportunidad de recordar sus conquistas y mirar hacia adelante. Para sus adversarios, en cambio, la historia azulcrema funciona como un desafío permanente: impedir que las Águilas sigan ampliando una vitrina que las ha convertido en protagonistas indiscutibles del futbol mexicano.