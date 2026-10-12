México

Cae “El Cabra” en Tabasco, presunto líder de la Mara 18, buscado por 15 homicidios en El Salvador

Óscar Ariel “N” contaba con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en homicidios, delitos sexuales y actividades de narcomenudeo

La captura de “El Cabra” en Villahermosa fue resultado del intercambio de información entre México y El Salvador, cuyas autoridades lo identificaban como uno de los líderes de la Mara 18. (Crédito: X | @OHarfuch)
La captura de “El Cabra” en Villahermosa fue resultado del intercambio de información entre México y El Salvador, cuyas autoridades lo identificaban como uno de los líderes de la Mara 18. (Crédito: X | @OHarfuch)
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Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal Mara 18, fue detenido en Villahermosa, Tabasco, por un operativo conjunto de fuerzas federales y autoridades estatales. El sospechoso era buscado por las autoridades de El Salvador y contaba con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y actividades de narcomenudeo.

Esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura y señaló que el detenido era un objetivo de las autoridades salvadoreñas.

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En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y corporaciones estatales.

García Harfuch agradeció al Gobierno de El Salvador el intercambio de información que permitió ubicar al sospechoso. También reconoció la colaboración del gobernador de Tabasco, Javier May, y de las autoridades estatales para concretar la detención.

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