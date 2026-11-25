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Los apagones ocurren tras una serie de episodios violentos atribuidos a grupos armados de Colombia, a medida que el nuevo presidente del país toma medidas enérgicas contra el narcotráfico.

Los cortes de energía en una amplia franja del sur de Colombia el martes fueron causados por un "atentado terrorista", dijo el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, indicando que los poderosos grupos armados de narcotráfico del país eran los culpables.

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En un comunicado publicado en X, De la Espriella dijo que el gobierno estaba trabajando para restaurar la energía después del ataque, el cual dijo que había afectado a dos circuitos conectados a una subestación eléctrica, interrumpiendo su conexión con la red nacional.

No estaba claro cuántos hogares perdieron la energía, pero una de las zonas afectadas fue la ciudad sureña de Pasto, que alberga a unas 400.000 personas.

El presidente no nombró a ningún grupo en relación con el ataque. Sin embargo, lo caracterizó como una respuesta a lo que llamó "la ofensiva contundente que el Gobierno Nacional viene adelantado para restablecer el orden y la seguridad".

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Desde que asumió el cargo en agosto, De la Espriella ha lanzado una agresiva campaña militar contra los numerosos grupos criminales de su país, los cuales han expandido sus filas. También han creado arsenales de drones a medida que se enfrentan por un valioso territorio rural que alberga minas de oro ilegales, plantaciones de cocaína y rutas de narcotráfico.

En las últimas semanas, esos grupos han comenzado a contraatacar de manera regular a las fuerzas de seguridad colombianas e incluso han atacado a civiles.

Los apagones se produjeron poco después de un coche bomba que detonó afuera de las oficinas del gobierno regional en la ciudad de Villavicencio, en el centro de Colombia, el lunes por la noche, hiriendo a unas dos decenas de personas.

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También el lunes, un ataque con drones cerca de una estación de policía en Cúcuta, una ciudad en la frontera de Colombia con Venezuela, también causó heridos.

El 7 de noviembre, un grupo armado colombiano que es objetivo de Colombia, Venezuela y Estados Unidos fue culpado por las autoridades de llevar a cabo un ataque con drones contra una base militar en el norte del país, que mató a varios soldados.

En septiembre, un grupo armado ordenó que una ciudad en la costa caribeña de Colombia, Santa Marta, paralizara sus actividades después de que las fuerzas de seguridad mataron a uno de los líderes del grupo.

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De la Espriella, quien frecuentemente se ha propuesto responder en persona cuando los grupos armados han resistido su ofensiva --incluso apareciendo con un arma en la cadera en Santa Marta--, dijo en su comunicado el martes por la noche que el gobierno "no se dejará intimidar por ningún grupo terrorista".

El ministro de defensa de Colombia dijo en un mensaje en X que, a petición del presidente, estaba desplegando fuerzas de seguridad para investigar el incidente y proteger la infraestructura energética del país.

Partes de cinco provincias resultaron afectadas: Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila y Cauca. Algunas zonas habían recuperado la electricidad para la medianoche, pero varios municipios permanecían a oscuras, según los medios de comunicación locales.

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Annie Correal es corresponsal en Latinoamérica para el Times.