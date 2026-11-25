FILE Ñ Nvidia employees walk into the office at the company's headquarters in Santa Clara, Calif., Nov. 17, 2026. A day after returning as chief executive at Nvidia, Jensen Huang apologized on Tuesday, Nov. 24, 2026, to his entire company for violating its code of conduct during an hourlong meeting that began on a somber note before transforming into a defiant airing of grievances. (Mike Kai Chen/The New York Times)

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Un día después de regresar a su empresa, Huang reconoció que había violado el código de conducta de Nvidia.

Un día después de regresar al puesto de director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang se disculpó el martes con toda su empresa por violar su código de conducta durante una reunión de una hora que comenzó con un tono sombrío antes de transformarse en una aceptación pública de agravios.

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"Cometí algunos errores terribles", dijo en su primera reunión general con los empleados desde su regreso. En referencia a su esposa, agregó: "Le fui infiel a Lori, y lastimé a mis hijos y, por supuesto, los lastimé a todos ustedes".

Huang dijo que está en terapia todos los días durante 90 minutos, y agregó que "no es aceptable" que violara el código de conducta de la empresa, parte del cual él escribió. Dijo que sus acciones habían obligado a la junta directiva de la empresa a evaluar su futuro con la compañía, por lo cual renunció este mes.

La reunión consolidó el regreso de Huang a Nvidia después de dos semanas vertiginosas que sumieron al gigante fabricante de chips en la confusión, hicieron caer en picada las acciones tecnológicas y amenazaron el auge de la inteligencia artificial de la industria tecnológica.

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Huang renunció después de que se revelara que violó el código de conducta de la empresa. Tuvo una aventura con Alice Huang, una clienta y ciudadana china de quien funcionarios del gobierno de Estados Unidos determinaron que estaba proporcionando información a los servicios de inteligencia chinos. También tuvo una relación con una subordinada de la empresa. La junta directiva de la empresa aceptó su renuncia de manera unánime.

Aunque Wall Street ha celebrado la restitución de Huang, todavía hay grandes dudas sobre su conducta, y se espera que testifique en una serie de audiencias legislativas potencialmente polémicas en Washington la próxima semana.

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Durante su charla con los empleados, Huang buscó descartar las narrativas sobre lo que había sucedido tras bambalinas para facilitar su regreso antes de que la junta terminara su propia investigación sobre su comportamiento. Dijo que no estaba de regreso por ser un "tech bro" que estuviera "por encima de la ley" y "por encima del código de conducta". Tampoco estaba de regreso, dijo, porque el presidente Donald Trump presionara a la junta directiva de Nvidia para que lo reincorporara.

"Eso también es completamente falso", dijo Huang en una transmisión en vivo que fue revisada por The New York Times. Estaba de regreso, dijo, porque la junta directiva de Nvidia "evaluó toda la situación" y "recopiló hechos". La junta también recibió garantías del gobierno de Trump de que Huang no era una amenaza para la seguridad nacional.

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La reunión del martes fue la segunda en los últimos seis días en Nvidia. El miércoles pasado, Colette Kress, quien se desempeñó como directora ejecutiva interina, buscó tranquilizar a una empresa conmocionada al decirles a los empleados que la "ambición de Nvidia no cambiará". A ella se unieron en el escenario más de una decena de los líderes de la empresa, varios de los cuales hablaron sobre cómo planeaban seguir adelante sin Huang.

Huang comenzó la charla del martes agradeciendo a Kress y al equipo de liderazgo de la empresa, que estaba sentado en la primera fila, por hacer "un trabajo increíble".

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También elogió a Trump, quien había animado a la junta a traer de vuelta a Huang. Dijo que Trump "realmente ama a nuestra empresa" y "presume a Nvidia".

"Todo lo que ha hecho es solo su afecto, su admiración, su reconocimiento de la gran empresa que son ustedes", dijo Huang.

Huang dijo que estaría "al servicio de ayudar a nuestro presidente a hacer que nuestro país sea exitoso", pero dijo que eso no convertía a Nvidia en una empresa política.

"Ni siquiera un poco", dijo. "Somos la empresa más apolítica".

Huang dijo a los empleados que había regresado a la empresa porque la junta de Nvidia había decidido que era "lo mejor para los intereses de la empresa y los accionistas".

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También dijo que la decisión de la junta no significaba que otros empleados pudieran violar el código de conducta. Eso no sería "apropiado" ni "tolerado", dijo.

"A veces, es apropiado perdonar", dijo. "A veces no lo es".

Huang abordó un reportaje del Times sobre su estilo de gestión, que en el pasado había descrito como "torturarte para que alcances la grandeza". Durante años, reprendió a los empleados con insultos, ataques personales y comentarios violentos.

"Puedo ir demasiado lejos", dijo Huang. "Cuando voy demasiado lejos, eso lastima a las personas, las menosprecia, las deja sin poder. Y eso no está bien".

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Huang dijo que el departamento de recursos humanos de Nvidia recopilaría comentarios sobre él y los compartiría mensualmente con la junta directiva. Dijo que quería asegurarse de ser "capaz de canalizar mi intensidad al servicio de hacer que nuestra empresa sea mejor".

También arremetió contra las críticas a la estructura organizacional de la empresa, en la cual tenía más de 60 subordinados directos, mientras alardeaba de que no "cree en planear una sucesión" porque implicaría que algunos ejecutivos son más importantes que otros.

En su defensa de la inusual estructura administrativa de Nvidia, Huang dijo que era "su orgullo y alegría". Le atribuyó el mérito de permitir que la empresa se moviera rápido, innovara con frecuencia y siguiera operando en su ausencia.

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"Esta empresa está configurada para ejecutar y ejecutar y ejecutar, y para entregar resultados financieros", dijo. Señaló que cualquiera de los 60 principales ejecutivos de la empresa podría sucederlo.

"Esa es la definición de una organización extraordinaria, no un ejemplo de fragilidad", dijo. "Lucharé por eso todo el día".

Tripp Mickle cubre algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como Nvidia, Google y Apple. También escribe sobre tendencias en la industria tecnológica, como los despidos y la inteligencia artificial.

Kalley Huang es reportera del Times en San Francisco, y cubre a Apple y la industria de la tecnología.