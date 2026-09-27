¿Los parches de suplementos realmente funcionan?

Patches for vitamins, herbal extracts and other common wellness supplements are being marketed like nicotine or estrogen patches. But itÕs not clear whether such materials can be absorbed through the skin. (Javier Jaen/The New York Times) -- FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SCI SUPPLEMENT PATCHES by SWEENEY of SEPT. 26, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED.

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Se comercializan al igual que los parches de nicotina o estrógeno. Pero no está claro si las vitaminas o los extractos herbales pueden absorberse a través de la piel.

Hoy en día en las redes sociales, muchos influentes muestran calcomanías coloridas en sus brazos y vientres, y afirman que estos parches aumentan su dopamina, mejoran su estado de ánimo o les dan claridad mental.

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Las empresas que venden los adhesivos dicen que funcionan como los parches de nicotina o estrógeno (que están respaldados por investigaciones y aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA, por su sigla en inglés), lo que permite que las sustancias se absorban a través de la piel y pasen al torrente sanguíneo. Pero ¿las vitaminas, los extractos herbales y otros ingredientes comunes de los parches de bienestar pueden filtrarse también a través de la piel?

"La administración transdérmica de fármacos es una ciencia real", dijo Igor Koturbash, profesor y codirector del Centro de Investigación de Suplementos Dietéticos en la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas en Little Rock. "Pero eso no significa que cualquier otro compuesto pueda administrarse con éxito a través de la piel".

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Los parches de bienestar son un mercado en crecimiento. Hay decenas que se comercializan para una variedad de propósitos, como controlar el peso, mejorar la concentración y aumentar la energía. Los parches de bienestar, y los suplementos que contienen, no son evaluados en cuanto a seguridad y eficacia por la FDA de la misma manera que los medicamentos. Pero dejando eso de lado, ¿son eficaces?

¿Cómo funciona la administración transdérmica de fármacos?

El principal beneficio de administrar un fármaco a través de un parche es que ofrece una liberación lenta y sostenida, dijo David Kroll, profesor de Farmacología y Toxicología de productos naturales en la Universidad de Colorado Anschutz en Aurora. También elude el sistema digestivo, lo cual minimiza los efectos secundarios gastrointestinales.

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Tomar fármacos de esta manera "puede ser útil para el compuesto adecuado", con las propiedades y la formulación correctas, dijo Nicole K. Brogden, profesora de Ciencias farmacéuticas de la Universidad de Iowa que investiga la administración transdérmica de fármacos.

Los parches también son diferentes de los fármacos tópicos, como las cremas, que generalmente están formulados para tener un efecto localizado y no ingresar al torrente sanguíneo, agregó. Varios medicamentos transdérmicos están aprobados por la FDA, incluida la nicotina para dejar de fumar y otros para tratar la enfermedad de Parkinson, el TDAH y el dolor.

Cuando se coloca un parche en el cuerpo, sus ingredientes activos penetran la capa más externa de la piel, la cual tiene una "estructura tipo ladrillo y mortero" compuesta de células cutáneas y grasas, dijo Brogden.

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Los compuestos que tienen un peso molecular bajo y son liposolubles tienen más probabilidades de traspasar este muro de ladrillos, penetrar más profundamente en las capas de la piel y, en última instancia, llegar al torrente sanguíneo, agregó. Muchos parches contienen potenciadores de permeación, o sustancias que ayudan a que los ingredientes activos pasen, dijo Kroll.

¿Es probable que los ingredientes de los parches de bienestar penetren la piel?

Pocos estudios han examinado los parches de bienestar, por lo que es difícil decir qué ingredientes (si es que los hay) entrarán en la piel, llegarán al torrente sanguíneo y tendrán un beneficio terapéutico, dijo Koturbash. Lo más probable es que varíe según la marca y la formulación, las cantidades que contiene el parche (lo cual no siempre se revela) y cualquier ingrediente adicional, como los potenciadores de permeación, agregó Kroll.

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Un pequeño estudio comparó los parches multivitamínicos con las píldoras en 44 pacientes durante 12 meses después de una cirugía bariátrica, y aquellos que usaron parches tuvieron más probabilidades de presentar deficiencias en elementos como la vitamina D, la vitamina B12, el folato y la ferritina.

La vitamina B12 y otras vitaminas B, que se encuentran comúnmente en los parches de dopamina, energía y control de peso, muy probablemente no penetrarían bien en la piel porque son "altamente hidrosolubles", dijo Brogden.

Sin embargo, un estudio reciente descubrió que las microagujas que perforan la piel y luego se disuelven podrían ayudar a que la vitamina B12 pase la capa externa de la piel.

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Los parches de dopamina son especialmente populares, aunque no contienen dopamina en sí, sino precursores de esta que las marcas afirman que mejorarán el estado de ánimo o la concentración mental. A menudo esto tergiversa cómo funciona la dopamina, y es posible que algunos ingredientes no lleguen al torrente sanguíneo.

Por ejemplo, algunos parches de dopamina tienen vitamina A, a la que "le gusta mucho mucho la grasa" y puede permanecer en las capas lipídicas de la piel, dijo Brogden. Otros ingredientes entran en la categoría de "tal vez", agregó. La L-tirosina es un aminoácido lo suficientemente pequeño como para penetrar la piel, pero su formulación específica es importante. Incluso si se absorbe, dijo Koturbash, deben ocurrir algunas reacciones químicas antes de que la L-tirosina pueda convertirse en dopamina.

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Los extractos de plantas, como el té verde, son aún más difíciles de evaluar como ingredientes de parches porque contienen múltiples compuestos, dijo Brogden.

El compuesto vegetal berberina, un ingrediente común en los parches de control de peso, puede absorberse potencialmente a través de la piel, dijo Brogden. Y un estudio con piel animal descubrió que podía administrarse mediante micropunción. Koturbash dijo que la berberina transdérmica es una alternativa "prometedora" a tomar la sustancia por vía oral, lo cual puede afectar el microbioma intestinal, pero se necesita más investigación.

¿Deberías probar un parche de bienestar?

Muchos de los suplementos que se usan en los parches tienen muy poca evidencia de que cumplen con las promesas de las empresas. En cuanto a los parches en sí, la mayoría de los expertos dicen que es demasiado pronto para saber si pueden administrar ingredientes al torrente sanguíneo.

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"Es una idea interesante", dijo Jeremy J. Johnson, científico farmacéutico y profesor en la Universidad de Illinois en Chicago. "Solo me gustaría ver más evidencia".

Koturbash agregó que la ciencia de los parches de bienestar está rezagada con respecto al desarrollo y la disponibilidad de los productos.

También existe la posibilidad de que haya efectos secundarios, como una reacción alérgica, dijo Johnson. Los parches podrían interactuar con ciertos medicamentos o irritar la piel, dijo Koturbash, quien sugirió que hables con tu médico antes de usarlos.

"Primero pregúntate por qué estás usando el parche", dijo Kroll, cuando existen tratamientos comprobados y respaldados por la ciencia para problemas de salud como la fatiga, los problemas de concentración o la pérdida de peso.

Los parches también pueden ser costosos, con un costo de entre 20 y 40 dólares por un suministro para un mes; puedes obtener un suministro para 160 días de suplementos de vitamina B12 por 10 dólares. "Es una manera extremadamente cara de intentar obtener algo que puedes tomar por vía oral", dijo Kroll.