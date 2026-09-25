Una mujer de 87 años fue desalojada de su casa. Ahora pide a los españoles que luchen

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María del Carmen Abascal, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de la crisis de vivienda en España, apareció en un video desde su cama de hospital después de que agentes de policía la sacaran de su apartamento.

María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda en España después de que la policía derribara su puerta para desalojarla, instó a los españoles en un video publicado el viernes a luchar por sus hogares.

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"No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya", dijo Abascal, al hablar desde una cama en un hospital de Madrid donde fue ingresada el miércoles tras el desahucio debido a problemas de salud.

Abascal, conocida como Maricarmen, llamó a los españoles a manifestarse en Madrid el sábado por la tarde contra los desalojos. "Por favor, luchad", dijo en el video, que fue grabado el jueves y distribuido en las redes sociales por un sindicato de inquilinos el viernes.

El sindicato, que está organizando la protesta del sábado, dijo que Abascal permanecería en el hospital unos días tras sufrir un episodio de ansiedad después del desalojo, pero que su estado no era grave.

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El caso de Abascal ha tocado una fibra sensible entre los españoles hartos del aumento de los costos de la vivienda, ha atraído a miles de manifestantes a las calles de ciudades de todo el país y ha aumentado la presión sobre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español de tendencia izquierdista, quien había prometido hacer de la vivienda una prioridad para su gobierno.

Esto es lo que debes saber sobre Abascal y el problema de vivienda en España.

¿Por qué Abascal es ahora un rostro de la crisis?

Abascal cobró protagonismo el miércoles cuando la policía retiró a rastras a los activistas que se habían atrincherado afuera de la casa en Madrid donde ella había vivido durante 70 años y luego derribó su puerta.

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Fue desalojada después de años de batallas legales con Urbagestión, la empresa inmobiliaria que es dueña del apartamento.

El padre de Abascal adquirió el contrato de alquiler cuando la familia se mudó allí en la década de 1950, según su abogada, Beatriz Duro. Él se lo pasó a su esposa, quien a su vez transfirió el contrato de alquiler con renta controlada en 2005 a Abascal, que vivía en el apartamento cuando fue comprado en 2020 por Urbagestión, dijo Duro.

Según Duro, Abascal fue desalojada porque Urbagestión le había subido el alquiler de unos 500 dólares a 1900 dólares al mes, mucho más de lo que podía pagar con su pensión mensual de alrededor de 1500 dólares.

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Urbagestión no respondió a una solicitud de comentarios. En un comunicado difundido por los medios de comunicación españoles, la empresa dijo que había desalojado a Abascal porque su contrato había expirado y que nunca había intentado subirle el alquiler.

El caso llegó al Tribunal Supremo de España, que falló en marzo a favor de Urbagestión.

Las imágenes de su desalojo conmocionaron a muchos y este atrajo una atención renovada a la crisis de vivienda, un tema que constantemente se ubica como la principal preocupación de los españoles.

"Todos somos Maricarmen", se leía en la pancarta de un manifestante el miércoles.

¿Por qué la vivienda es un tema tan importante?

España tiene un déficit de vivienda de unas 755.000 casas, según el Banco de España, un gran problema en un país de aproximadamente 50 millones de habitantes.

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Los expertos dicen que el problema se ha visto agravado por la lentitud en la construcción, la llegada de más de tres millones de migrantes desde la pandemia y un aumento en el turismo: se proyecta que un récord de 100 millones de visitantes lleguen a España este año.

Eso ha permitido a los propietarios subir los precios, mientras que el estancamiento salarial durante las últimas tres décadas ha hecho que esos precios sean cada vez más inasequibles. En Madrid, los residentes necesitan aproximadamente 18 años de salario anual para comprar un apartamento, según CaixaBank Research.

Jorge Galindo, director del Centro de Políticas Económicas de Esade, un centro de estudios en Madrid, dijo que las circunstancias estaban creando una demanda alta y una oferta muy baja.

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Los desalojos han disminuido constantemente desde la crisis de la eurozona, pasando de alrededor de 68.000 en 2014 a unos 25.000 en 2025. Pero los desalojos siguen siendo políticamente delicados para el gobierno, sobre todo porque Sánchez prometió antes de asumir el cargo ponerles fin.

La afirmación del fuerte aumento de alquiler que enfrentó Abascal y el papel de una empresa inmobiliaria en su desalojo han enojado a la base de izquierda de Sánchez. Muchos de ellos culpan a las firmas de inversión privada de aumentar los costos de vivienda en España.

La situación agrava una crisis política más amplia para Sánchez, cuyos asociados y familiares enfrentan varias acusaciones y condenas por corrupción.

¿Qué va a hacer el gobierno?

De cara a más protestas este fin de semana, Sánchez ha prometido que su gobierno dará una respuesta a lo que llamó una "tragedia social".

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Tan pronto como la próxima semana, el gobierno en minoría de Sánchez podría enviar un proyecto de ley al Parlamento que dificultaría los desalojos, congelaría algunos alquileres y aceleraría algunos proyectos de vivienda, pero no está claro si tal medida sería aprobada.

Los medios de comunicación españoles informaron el viernes que Junts, un pequeño partido separatista catalán de derecha que no forma parte del gobierno pero que a veces vota con Sánchez para aprobar leyes, estaba dispuesto a apoyar la medida.

Un proyecto de ley similar fue derrotado en febrero por Junts y los principales partidos de oposición, que dijeron que la legislación perjudicaría a los pequeños propietarios.

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