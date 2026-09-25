Irán propone un plan de 7 días para poner fin a la guerra

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Según la oferta, el estrecho de Ormuz reabriría y se reanudarían las conversaciones nucleares.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo el jueves que Teherán le había propuesto a Washington un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz y luego comenzar conversaciones integrales sobre el programa nuclear de su país.

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Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en la Asamblea General de las Naciones Unidas que la propuesta reflejaba de manera cercana los compromisos establecidos en el llamado memorando de entendimiento que se alcanzó entre Estados Unidos e Irán en junio, pero que se desmoronó rápidamente.

Dijo que Irán estaba listo para comenzar a poner el plan en práctica en cuanto Washington estuviera de acuerdo.

"Hemos presentado un plan a Estados Unidos a través de los intermediarios en el que, si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho de Ormuz estaría abierto al final del séptimo día y las conversaciones se reiniciarían", dijo Araghchi.

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Dijo que "sería mejor" si se llegara a un acuerdo antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Un funcionario estadounidense familiarizado con las conversaciones dijo que el gobierno mantenía diálogos positivos y constructivos a través de mediadores, pero que Estados Unidos no se iba a apresurar a llegar a un acuerdo.

La propuesta iraní llegó incluso mientras el presidente Donald Trump y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunciaban discursos mutuamente hostiles en las Naciones Unidas. Trump amenazó a Irán con la "aniquilación" si no llegaba a un acuerdo, mientras que un desafiante Pezeshkian dijo a los líderes mundiales que su país no se dejaría intimidar.

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Aunque la propuesta de Irán contiene muchas de las mismas condiciones del acuerdo que fracasó, la diplomacia tras bambalinas sugirió que ambas partes podrían tener mucho que ganar si encuentran una salida a la guerra.

Los funcionarios iraníes dijeron que, aunque en la práctica la propuesta era la misma que el memorando de entendimiento hecho en junio, estaba diseñada para avanzar a un ritmo mucho más rápido. En el acuerdo anterior, se estableció un plazo de 60 días para llegar a las negociaciones nucleares.

Bajo las condiciones que Irán ha establecido para el acuerdo, según Araghchi, durante los siete días terminarían todas las hostilidades, incluso en el Líbano; Estados Unidos liberaría los activos congelados de Irán --estimados en al menos 12 millardos de dólares--, eximiría de sanciones al petróleo iraní y levantaría el bloqueo naval a Irán. Luego, en el último día, se abriría el estrecho de Ormuz.

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Por la tarde, Baréin encabezó a 80 naciones que condenaron los ataques de Irán en el estrecho y a los hutíes por sus acciones en Yemen y los ataques en Arabia Saudita y el mar Rojo, y pidieron la reapertura inmediata del estrecho sin peajes.

Después de los siete días, dijo Aragchi, comenzarían de inmediato las negociaciones integrales sobre el programa nuclear de Irán. Trump ha dicho que su principal objetivo es que Irán no tenga un arma nuclear, y que lo lograría a través de un acuerdo diplomático o con más ataques.

Estados Unidos e Irán han estado en guerra durante casi siete meses. Comenzó a fines de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos que mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y a la cadena de mando militar. Trump dijo en un inicio que la guerra solo tomaría unas pocas semanas.

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La guerra ha tenido amplias repercusiones globales, entre ellas en los precios del petróleo, la energía y los alimentos.

La propuesta iraní se produjo mientras los negociadores estadounidenses han intentado reactivar la diplomacia con Irán sobre su programa nuclear mediante conversaciones al margen de la Asamblea de las Naciones Unidas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que una reunión de tres horas entre funcionarios estadounidenses e iraníes, mediada por Catar, no concluyó con un gran avance.

Araghchi, quien estará en Nueva York hasta el próximo lunes, se reunió el martes con el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, un yerno de Trump. La reunión fue mediada por cataríes que transmitían mensajes entre ambas partes, y Araghchi la describió como "productiva" y dijo que el intercambio de mensajes continuaba.

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Ismaeil Baghaei, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán que también se encuentra en Nueva York, dijo que era posible que hubiera más reuniones mediadas en los próximos días.

La economía de Irán está bajo una grave presión, y los iraníes están sufriendo por una inflación desorbitada en los alimentos básicos, escasez de medicamentos e interrupciones al comercio.

Los analistas dijeron que Trump tendría que sopesar los beneficios de llegar a un acuerdo con Irán antes de las elecciones intermedias frente a mantener el estrangulamiento de su economía con la esperanza de obtener más concesiones de Teherán.

"Esta es una medida inteligente", dijo Ali Vaez, el director para Irán del International Crisis Group. "Saben que es muy tentador para el presidente Trump porque pone fin a una guerra impopular y reduce los precios de la energía en el periodo previo a las elecciones intermedias. Pero también restaura un acuerdo que fue en gran medida favorable para los iraníes. Un cronograma comprimido para llegar al tema nuclear debería ser atractivo para un presidente impaciente".

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Farnaz Fassihi es la jefa del buró del Times para las Naciones Unidas y dirige la cobertura sobre la organización. También cubre temas iraníes y ha escrito sobre los conflictos en Medio Oriente durante 15 años.

Pranav Baskar es reportero internacional del Times y vive en Nueva York.