Fuertes lluvias en Santa Marta dejan afectaciones en 11 sectores y autoridades activan PMU

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas ocasionaron reportes preliminares en 11 sectores de Santa Marta, mientras las autoridades mantienen el monitoreo y evalúan las condiciones generadas por las lluvias. - crédito @honohenriquez/X

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Las fuertes lluvias en Santa Marta dejaron afectaciones preliminares en al menos 11 sectores de la ciudad, de acuerdo con el reporte de la Alcaldía, citado por Caracol Radio. Ante las condiciones meteorológicas, la administración distrital activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar las situaciones reportadas y coordinar las acciones de respuesta.

Según informó el medio radial, los primeros reportes corresponden a Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes A y B, Bonda, Timayuí 1 y 2, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar. En Los Alpes A y B fue reportada preliminarmente una vivienda afectada.

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Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado

La Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc) coordina el PMU, desde donde se recopilan los reportes de las entidades involucradas en la atención de las lluvias.

De acuerdo con Noticias RCN, la instalación de este mecanismo permitirá verificar directamente las condiciones de los sectores donde se han registrado afectaciones y establecer las acciones necesarias ante posibles emergencias.

El reporte conocido hasta el momento mantiene la información sobre los daños como preliminar. Las autoridades deberán realizar las verificaciones correspondientes para determinar el alcance de las situaciones reportadas.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, según el medio, informó que hasta ese momento no había atendido emergencias y no se reportaban personas afectadas.

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Las estaciones automáticas registraron 36,6 milímetros en el Aeropuerto Simón Bolívar y 25,4 milímetros en Minca, en medio de la interacción de varios sistemas atmosféricos. - crédito Ideam

Ideam reportó acumulados de lluvia en Santa Marta y Minca

Las condiciones meteorológicas registradas en la zona están relacionadas con la interacción de varios sistemas atmosféricos, de acuerdo con el reporte más reciente del Ideam citado por Caracol Radio.

Entre estos se encuentran el tránsito de la onda tropical número 51, la vaguada monzónica y una zona de baja presión localizada en el Darién. La interacción de estos sistemas favorece condiciones de inestabilidad, mayor humedad y nubosidad.

El Ideam señaló que este escenario puede propiciar lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las estaciones automáticas de la entidad registraron preliminarmente 36,6 milímetros de lluvia en el Aeropuerto Simón Bolívar y 25,4 milímetros en Minca, según la información reportada por ambos medios mencionados.

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Las precipitaciones registradas generaron afectaciones en zonas como Pescaíto, Manzanares, Taganga y Los Alpes A y B. - crédito captura de video

Mantienen alerta roja por posibles inundaciones

La Alcaldía informó que permanece la alerta roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares, además de otros afluentes que desembocan en el mar Caribe.

De acuerdo con el medio radial, también permanece una alerta por posibles deslizamientos de tierra.

Estas condiciones son objeto de seguimiento por parte de las autoridades mientras avanza la evaluación de los sectores incluidos en los primeros reportes de afectaciones.

Honorio Henríquez pidió atención de la UNGRD

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, se pronunció a través de sus redes sociales sobre las afectaciones ocasionadas por las lluvias en Santa Marta.

El congresista solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) atención frente a la situación registrada en la ciudad.

La solicitud se conoció mientras la Alcaldía, a través de la Ogricc, adelantaba la coordinación de las entidades que participan en la respuesta a las condiciones generadas por las precipitaciones.

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El presidente del Senado pidió a la Unidad Nacional para la UNGRD atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias en Santa Marta. - crédito @honohenriquez/X

Estas son las recomendaciones de las autoridades

La Ogricc recomendó a la comunidad evitar desplazamientos durante las lluvias cuando no sean necesarios y conducir con precaución en caso de tener que movilizarse.

También pidió mantenerse alejado de árboles, transformadores y cableado eléctrico durante las tormentas. La entidad recomendó, además, no arrojar residuos en canales o quebradas.

Las autoridades señalaron que cualquier emergencia puede ser reportada a través de la línea 123.

Mientras continúa la evaluación de los sectores reportados, el PMU concentra la información sobre las afectaciones y permite coordinar las acciones entre los organismos de socorro y las autoridades correspondientes.