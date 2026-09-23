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Milei llama a la ONU 'inútil' en su discurso y describe a sus burócratas como 'fatalmente arrogantes'

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El mandatario aprovechó el foro internacional para hacer conocer su postura sobre las islas Malvinas, la inteligencia artificial y el rol de la organización.

El presidente de Argentina, Javier Milei, desestimó el miércoles a la Organización de Naciones Unidas (ONU) como una "organización inútil", dedicando una parte importante de su discurso ante la Asamblea General en Nueva York a atacar al organismo en términos inusualmente duros.

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Milei atacó a la ONU en repetidas ocasiones, afirmando que su único propósito era sostener a una casta de "parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados".

También criticó a la organización por votar en contra de Israel y por su manejo de la pandemia de coronavirus, y dijo que el pacto de la ONU para defender el derecho internacional, la soberanía y la paz se había roto.

Milei calificó los confinamientos por la pandemia de "experimento global de control social disfrazado de ciencia", comparándolos con un "genocidio". Citó esas medidas como la razón por la que Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud, un brazo de la ONU, el año pasado.

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Dijo que Argentina continuaría participando en organismos internacionales, aunque "no confundimos cooperación con subordinación".

Milei pidió la desregulación del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en un momento de creciente preocupación por la tecnología. "Ante la inteligencia artificial, la Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad", dijo, al tiempo que afirmaba el compromiso del país de "no regular de manera preventiva".

Muchas de las posturas de Milei son compartidas por el presidente Donald Trump, un poderoso aliado que también desdeña a la ONU y los límites propuestos al desarrollo de la IA.

Milei también acusó a la organización de mirar "hacia otro lado" ante la situación de las islas Malvinas, un territorio británico autónomo. Argentina ha reclamado la soberanía sobre el archipiélago escasamente poblado en el Atlántico Sur durante aproximadamente dos siglos, disputando el control británico durante casi el mismo tiempo.

Milei, un autoproclamado libertario con escaso historial nacionalista, había evitado inicialmente la confrontación con el Reino Unido. Pero su gobierno ha adoptado una postura cada vez más enérgica este año, particularmente a medida que las islas se han acercado a convertirse en productoras de petróleo. "Malvinas es para nosotros una causa nacional", dijo Milei.

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