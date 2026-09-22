Hayden Panettiere murió a causa de una mezcla tóxica de fentanilo y medicamentos

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Panettiere, quien protagonizó "Heroes" y "Nashville", falleció el mes pasado a los 36 años. Su muerte fue declarada accidental.

La actriz Hayden Panettiere murió a causa de una mezcla tóxica del potente opioide fentanilo, antipsicóticos, ansiolíticos y relajantes musculares, dijo el martes la Oficina del Forense del Condado de Greenville, y agregó que su muerte fue declarada un accidente.

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Una autopsia no mostró signos de traumatismos que pudieran haber contribuido a la muerte, decía el comunicado del forense.

Las autoridades indicaron que, además del fentanilo, también se encontraron alprazolam, metocarbamol y quetiapina en el sistema de Panettiere. Según la Clínica Cleveland, el alprazolam, la versión genérica del Xanax, se usa para la ansiedad. El metocarbamol es la versión genérica del medicamento conocido como Robaxin, un relajante muscular. Y la quetiapina, la versión genérica del Seroquel, es un antipsicótico utilizado para la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión.

Según Kevin Simon, profesor adjunto de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard, las drogas que se encontraron en el organismo de Panettiere representaban potencialmente una "combinación mortal".

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Aunque el fentanilo por sí solo puede ser mortal, dijo, combinarlo con otros tres medicamentos que también pueden deprimir el sistema nervioso central --el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina-- puede agravar ese riesgo. Aunque los tres medicamentos se pueden recetar juntos de forma segura, si se toman en exceso o se combinan con un opioide como el fentanilo, "tu respiración podría ralentizarse tanto hasta detenerse por completo", añadió.

El fentanilo ha contribuido a un marcado aumento en las muertes por sobredosis en Estados Unidos en los últimos años. Según un análisis que hizo The New York Times de los datos de mortalidad de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, fue responsable de un tercio de las muertes entre los estadounidenses de 25 a 34 años en 2022.

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El 16 de agosto, llegaron paramédicos a un edificio de apartamentos en Greenville, Carolina del Sur, donde los servicios de emergencia realizaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y otros esfuerzos de reanimación. Panettiere, mejor conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, fue declarada muerta a los 36 años.

En el momento de su muerte, Panettiere se encontraba con Brian Hickerson, el novio con quien mantenía una relación intermitente, quien había cumplido una condena en prisión por haberla maltratado. Él no ha sido acusado de ningún delito en relación con la muerte.

En un informe policial, un oficial que acudió al lugar dijo que Hickerson le mostró a un agente una bolsa de medicamentos que ella había estado tomando. Panettiere había hablado abiertamente hace poco sobre su lucha contra las drogas, el alcohol y un dolor crónico debilitante.

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"Lo he dicho antes y lo volveré a decir: los adictos no son pacientes", escribió en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, que se publicaron en mayo. "Cuando estamos temblando, con náuseas, ansiosos, solos o deprimidos, necesitamos un alivio instantáneo que nos envíe a ese lugar sin dolor llamado negación".

El estilista de Panettiere, Erick Orellana, dijo en una entrevista que ella se quejaba de dolor de espalda con frecuencia.

"Era una lesión en la espalda que le dificultaba caminar", dijo.

La actriz había escrito mucho sobre su historial con las drogas, que comenzó en la infancia. Al principio fueron pastillas "de la felicidad" que su equipo le dio en un evento de la industria, que le daban "energía". Esas drogas, dijo, fueron la puerta de entrada que la llevó hacia "las bondades de los fármacos y a la ruina de la adicción".

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También había dicho, en una entrevista con Women's Health, que durante su carrera como actriz había sufrido varias lesiones, incluyendo una ocasión en que una cebra la lanzó al suelo durante el rodaje de Rayas, una cebra veloz y numerosas caídas mientras aprendía a patinar sobre hielo para la película Sueños sobre hielo. En una ocasión se le destrozaron dos vértebras del cuello, dijo.

Días después de la muerte de Panettiere, la Administración de Control de Drogas federal se unió a la investigación. Su labor por lo general está relacionada con investigaciones a gran escala sobre cárteles de la droga acusados de introducir cocaína, fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos, pero también colabora con fuerzas del orden locales.

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Christina Caron colaboró con la reportería.

Derrick Bryson Taylor es un reportero del Times que cubre las últimas noticias sobre cultura y artes.

Christina Caron colaboró con la reportería.