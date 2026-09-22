El influente Clavicular es acusado de violar a una joven de 17 años

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Clavicular, cuyo nombre real es Braden Peters, está acusado de darle alcohol a la joven y tener relaciones sexuales con ella cuando no podía dar su consentimiento. Uno de sus abogados dijo que era inocente.

Clavicular, un influente de belleza masculina conocido por sus prácticas de looksmaxxing, fue acusado de darle vodka a una joven de 17 años en una transmisión en vivo y luego violarla, según los registros judiciales de Massachusetts.

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Clavicular, cuyo nombre real es Braden Peters, tiene programada una audiencia de lectura de cargos para el 14 de octubre en el Tribunal de Distrito de Orleans, en Cape Cod. Los cargos, presentados el 8 de septiembre, fueron dados a conocer por The Bulwark.

Uno de sus abogados, Jeff Neiman, dijo que su cliente era inocente pero se negó a hacer más comentarios. Mitchell Jackson, un portavoz de Peters, señaló que este no había sido arrestado. No fue posible localizar a Peters por teléfono ni por mensaje de texto.

Peters, de 20 años, quien es conocido por sus transmisiones en vivo, es el rostro de una subcultura de internet dedicada a hacer mejoras en el atractivo masculino. Peters se compara con otros hombres y evalúa el aspecto de las mujeres en transmisiones en vivo.

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La joven acusó a Peters de atacarla en la casa de su familia en Chatham, Massachusetts, después de que él hiciera una transmisión en vivo por internet, según un informe policial presentado en el tribunal. (Usualmente, The New York Times no da el nombre de las personas que denuncian agresiones sexuales).

La joven le dijo a los investigadores que en mayo de 2025 Peters le sirvió "vasos" de alcohol mientras transmitía por internet. Según el informe policial, le dijo que mintiera ante la cámara, diciendo que tenía 18 años. Cuando terminó la transmisión en vivo, Peters tuvo relaciones sexuales con ella varias veces, le dijo ella a la policía.

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Ella no tenía la capacidad para dar su consentimiento, escribió un investigador. Peters fue acusado de violación, de drogarla con fines sexuales y de proporcionarle bebidas alcohólicas siendo menor de edad.

El informe policial, elaborado en junio, señaló que la adolescente "no le contó a nadie todo lo que ocurrió" durante algún tiempo después del incidente. Sin embargo, en abril, ella demandó a Peters en Miami y formuló acusaciones similares a las del informe policial.

Peters le había pagado anteriormente a la joven, quien también era influente, para grabar videos de looksmaxxing, y ella había aceptado su oferta de ir en taxi a la casa de Cape Cod porque creía que conocerlo impulsaría su propia presencia en internet, según la demanda. La madre y la abuela de Peters se encontraban en la casa durante la agresión, señala la demanda, la cual afirma que su madre sabía que se estaban sirviendo cantidades excesivas de alcohol.

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Además de agresión sexual, la demanda de la joven también acusa a Peters de haberle inyectado indebidamente un medicamento para disolver grasa en el rostro durante una transmisión en vivo en Miami, lo cual dijo que le causó angustia emocional, y de desacreditarla públicamente después, lo que le costó patrocinios.

Los abogados de Peters le pidieron a un juez que desestime algunas partes de la demanda. Dijeron que la joven no reclamó una reparación legal por agresión sexual sino hasta tres meses después de que se presentara originalmente el caso.

Andrew Moss, abogado de la joven, dijo el lunes por la noche que Peters tenía programada una declaración en el caso para la próxima semana.

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Peters publicó varias veces en X sobre la joven el lunes, cuando se publicó el artículo de The Bulwark sobre los cargos. "¿Intentas llamar mi atención de cualquier manera posible, con una demanda?", dijo en una publicación. "En serio qué bajo de tu parte".

Peters se ha visto involucrado en problemas legales varias veces este año. En febrero, fue arrestado en Scottsdale, Arizona, y acusado de tener una identificación falsa, una píldora de Adderall y un esteroide oral. Los cargos fueron retirados posteriormente.

Al mes siguiente, Peters fue detenido en Florida por acusaciones de que había organizado una pelea entre dos mujeres. Los fiscales también retiraron esos cargos.

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Y en mayo, un juez de Florida lo condenó a seis meses de libertad condicional después de que no impugnó los cargos en un caso relacionado con el disparo a un caimán muerto en los Everglades de Florida. El incidente quedó registrado en una transmisión en vivo.

Susan C. Beachy colaboró con la investigación.

Maia Spoto es una reportera que cubre temas de discapacidad para el Times y forma parte de la generación 2026-27 del Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.

Susan C. Beachy colaboró con la investigación.