El patrimonio de Dolly Parton está en el caos tras acusaciones de extorsión

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El representante de Parton solicitó una orden de restricción contra el sobrino de la cantante y exencargado de seguridad. Lo acusa de amenazas e intimidación.

Una disputa sobre el extenso patrimonio de Dolly Parton salió a la luz el martes, cuando su representante desde hace mucho tiempo acusó al sobrino de Parton y exencargado de seguridad de amenazas, extorsión e intimidación.

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Las acusaciones contra el sobrino, Bryan Seaver, se hicieron públicas en una solicitud de orden de restricción. Esta ofrece un vistazo a la disputa por la empresa de entretenimiento de Parton, que incluye el parque temático Dollywood, su hotel Songteller y el museo Life of Many Colors que abrirá este mes.

Seaver, quien dio la noticia de la muerte de Parton debido a un cáncer en un video grabado el mes pasado, fue despedido como jefe de seguridad de sus propiedades la semana pasada. En los documentos judiciales presentados el martes, se le acusa de montar "una campaña de amenazas obscena, deliberada y cada vez más grande" para obtener dinero del patrimonio de Parton.

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En mensajes de texto incluidos en los documentos judiciales, alguien identificado como Seaver emitió una amenaza soez contra al menos un socio comercial de Dollywood. Escribió que se convertiría en "la mano de la represalia para toda mi familia", según la demanda.

En un intercambio del 3 de septiembre con un abogado de Parton de hace mucho tiempo, Seaver se describió a sí mismo como un "asesino" y dijo que el día que murió su tía había vendido 27 millones de dólares en armas y municiones a la policía haitiana. "Vamos a cenar ", escribió Seaver, según una copia del correo electrónico adjunto a la demanda.

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En un mensaje de texto enviado la madrugada del miércoles, Seaver negó haber amenazado a alguien asociado con el patrimonio de Parton y dijo que sus mensajes habían sido tergiversados para presentarlo como un antagonista.

"Esta es una explicación inventada y fuera de contexto de cómo sucedió esto y se está haciendo en un esfuerzo por consolidarme como una especie de oposición a su marca en su legado", escribió Seaver, "y ese no es el caso".

Dijo que Parton lo llamaba "asesino".

"Era una broma que usábamos en su equipo", dijo. "Yo era su 'niño ninja'".

La solicitud de orden de restricción fue presentada en el Tribunal de Equidad del Condado de Davidson en Nashville por She's Alive, una corporación responsable de supervisar los numerosos proyectos comerciales de Parton. Es dirigida por Danny Nozell, su representante desde hace mucho tiempo.

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Un abogado de She's Alive declinó hacer más comentarios.

Seaver y su empresa de seguridad externa habían supervisado durante mucho tiempo la protección de Parton y sus propiedades. Según la demanda, "para ella era importante emplear a los miembros de su familia cuando tenían habilidades compatibles con sus necesidades comerciales".

La orden propuesta mantendría a Seaver alejado de las propiedades y el personal de la empresa, además de impedirle tener cualquier contacto con personas que hagan negocios con She's Alive. La empresa también presentó una demanda en la que acusa a Seaver de interferencia agraviada y solicita una cantidad no identificada por daños y perjuicios.

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En su mensaje de texto, Seaver --quien se describió a sí mismo como contratista militar y comerciante internacional de armas-- dijo que Nozell había sido un confidente durante mucho tiempo y su "mejor amigo". Describió que habían trabajado juntos contra aquellos que intentaban explotar la riqueza de Parton.

"Confiaba en Danny", escribió Seaver, "y de eso se trataban esos mensajes, de dos amigos y hermanos que se compadecían de las personas que han perjudicado a Dolly durante muchísimos años".

Señaló que estaba llevando a cabo su propia investigación sobre cómo se manejaron sus asuntos alrededor de la época de su muerte.

Parton aprovechó con éxito su destreza musical y su estrellato para crear un negocio multifacético, en particular con Dollywood, ubicado cerca de su ciudad natal en el este de Tennessee. Incluso después de su muerte, este ha seguido avanzando imparable: además del hotel y el museo, este mes también se presentarán una línea de muñecas y una marca de café.

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Seaver afirmó tener una amplia experiencia militar y tratos en el extranjero, según la demanda, que fue reportada anteriormente por TMZ. Esta decía que su operación "no era una operación convencional de seguridad de oficina; era una fuerza de estilo paramilitar y fuertemente armada" con decenas de empleados y acceso a armamento de grado militar.

Esa fue en parte la razón por la que Nozell y otros socios comerciales dijeron que se habían inquietado a medida que Seaver comenzó a hacer exigencias, justo antes de la muerte de Parton. Un abogado que representaba el patrimonio y fideicomiso de Parton renunció después de recibir "amenazas acosadoras y ominosas" por parte de Seaver en una llamada telefónica, según el documento. Algunos miembros del personal han renunciado, decía el texto, mientras que otros han contratado seguridad privada.

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Seaver le dijo a Nozell, según los mensajes de texto, que "crearía un pódcast dedicado a arruinar las asociaciones de marca de Dolly y a contar las violaciones que esta gente ha cometido contra nosotros".

"Va a ser genial", escribió Seaver.

"O páguenme", agregó, enfatizando la exigencia con un improperio.

Emily Cochrane es reportera nacional del Times para el sur de Estados Unidos, y vive en Nashville.

Julia Jacobs es una reportera de arte y cultura que a menudo cubre temas legales para el Times.