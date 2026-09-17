Hyrox reembolsa a atletas luego de que una participante defecara durante la competencia

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La atleta, que finalmente ganó, continuó compitiendo tras el incidente en un evento mundial de acondicionamiento físico en Pekín, lo que provocó un gran revuelo.

Joanna Wietrzyk estaba a medio camino de ganar un evento Hyrox, la competencia internacional de acondicionamiento físico, en China durante el fin de semana cuando experimentó algo desagradable pero no tan raro para los atletas de alta resistencia: se defecó encima.

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Pero al tratarse de un evento en interiores con estaciones de equipamiento compartidas, hubo preocupaciones de que los competidores pudieran enfermarse. Wietrzyk, una atleta de élite de Hyrox de Australia, tenía heces visibles que le corrían por las piernas mientras hacía saltos largos de burpee y estocadas con peso en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad en Pekín, junto a más de 100 compañeros competidores, muchos de los cuales tendrían que pasar por las mismas estaciones y usar las mismas pesas.

Los videos del incidente durante la prueba de Hyrox, los eventos enormemente populares que combinan carreras con estaciones de ejercicio, circularon rápidamente en internet y causaron un gran revuelo. En publicaciones de reacción en las redes sociales, atletas de Hyrox y personas de la comunidad más amplia del acondicionamiento físico, entre otros, criticaron a los organizadores del evento y a la atleta, y cuestionaron por qué no fue retirada de la competencia.

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Ahora, Hyrox reembolsará a algunos competidores del evento después de disculparse y actualizar sus reglas y procedimientos, y la atleta también se ha disculpado y se ha retirado de manera retroactiva de la carrera para renunciar a sus puntos.

En un correo electrónico enviado a los competidores de Pekín el miércoles y revisado por The New York Times, Hyrox dijo que proporcionaría reembolsos por el valor del boleto del evento a los atletas que compitieron en ciertos horarios el mismo día que Wietrzyk. El correo electrónico también decía que después del evento el "equipo en el lugar completó los procedimientos de desinfección y el reemplazo completo del césped artificial" y que Hyrox había actualizado su "protocolo de respuesta a emergencias para incidentes de contaminación biológica".

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Wietrzyk, quien no respondió a las solicitudes de comentarios, emitió una disculpa en Instagram el jueves.

"En retrospectiva, lamento la decisión de no haberme retirado de la pista", escribió, y agregó: "Asumo la responsabilidad de mi decisión de continuar y lamento profundamente la incomodidad y la interrupción que causó".

Agregó que se había "decidido retirar de manera retroactiva de la carrera y renunciar a los puntos" que había ganado para futuras competencias.

Hyrox no respondió a las solicitudes de comentarios, y no estaba claro a cuántas personas se les reembolsó ni cuánto. Las cuotas de inscripción eran de poco más de 100 dólares para la mayoría de los atletas.

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"Es lo menos que podían hacer", dijo el miércoles sobre los reembolsos Joe Ho, un atleta que compitió en el Hyrox de Pekín.

En una conversación telefónica anterior, describió los altos costos de un evento Hyrox, que incluyen vuelos, hoteles, entrenamiento y tiempo fuera del trabajo.

"Pagamos el dinero para estar en un entorno seguro", dijo Ho durante esa conversación. "Ya estamos pagando dinero para sufrir. No vamos a Hyrox para luego decir: 'Eso fue genial'. No pagamos por añadir contaminación adicional a ese sufrimiento".

También describió ver a Wietrzyk competir desde las gradas.

"Todos podían ver físicamente que había heces en su pierna, pero nadie dijo nada", dijo en una entrevista telefónica desde Taipéi, al describir cómo vio la parte de las estocadas del evento. "Fue como si nada hubiera pasado".

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Añadió: "Había gente detrás de ella y a su lado, y nadie advirtió a las personas que se hicieran a un lado".

Agregó que no quería que la atleta fuera "acosada" o "humillada", pero criticó a los organizadores de Hyrox.

Antes del anuncio del reembolso, Hyrox había emitido una disculpa en las redes sociales el lunes. Hyrox "cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera", escribió Moritz Fürste, uno de los fundadores del deporte. Fürste agregó que Hyrox revisaría los procesos de la competencia como resultado de la indignación pública.

La popularidad de Hyrox, que se fundó en 2017 en Hamburgo, Alemania, se ha disparado en los últimos años; más de 1,5 millones de personas en 30 países han competido en al menos una carrera de Hyrox y hay versiones de los entrenamientos que son en parte carrera y en parte ejercicios de fuerza disponibles en gimnasios afiliados para aquellos que buscan probar suerte en un entorno de menor presión. Las competencias involucran equipo compartido, como máquinas de remo y trineos con peso, y los concursantes están muy cerca unos de otros. A menudo hay reglas estrictas: no escupir, no echarse agua en la cabeza.

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Ese auge también ha coincidido con el hecho de que las redes sociales se han vuelto omnipresentes, y Ryan Gibney, un entrenador en Liverpool, Inglaterra, que trabaja con atletas de élite de Hyrox, dijo que eso podría haber influido en la reacción global al incidente del sábado.

"Algo que sucede en una carrera puede ser filmado, recortado y distribuido por todo el mundo en cuestión de segundos", dijo Gibney en un correo electrónico. "Las redes sociales también eliminan mucho contexto. La gente ve un video corto y juzga la decisión de un atleta sin entender necesariamente lo que ese atleta está experimentando física y psicológicamente en ese momento".

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Taiyyibah Moughal, una dietista deportiva que vive en Bay Shore, Nueva York, dijo que no era tan raro que la gente defeque repentinamente durante deportes intensos, como las carreras de larga distancia. La naturaleza cronometrada del Hyrox, en comparación con otros eventos como CrossFit, significa que los participantes pueden mostrarse reacios a perder segundos preciosos.

"Lo que me molestó fue que continuaron con el Hyrox, y era un evento bajo techo", dijo Moughal, de 45 años. "Si fuera un evento al aire libre, eso es completamente diferente, pero cuando compartes máquinas, sentí que deberían haber tomado cartas en el asunto y haberlo detenido".

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Rich Ryan, un atleta de élite de Hyrox que vive en Denver, dijo que sentía empatía por la "visión de túnel propia de un atleta" que Wietrzyk podría haber experimentado. "Es una atleta de élite en esta carrera -- hay mucho más en juego que para alguien que compite por diversión", dijo, al describir cómo abandonar una carrera podría afectar el sustento y la posición de un atleta para futuras competencias.

Brian Spin, quien dirige el blog de deportes de resistencia Barbell Spin, también dijo que sentía que la atleta debería haber sido retirada de inmediato por los organizadores.

"En ese momento, no tomaron medidas, y puede que no hayan entendido la gravedad de lo que estaba por venir", dijo Spin, quien vive en Nashville.

"Una vez que un atleta está compitiendo, el evento cuenta con personal médico, jueces y oficiales de carrera cuya responsabilidad es salvaguardar la competencia y a sus atletas", dijo Gibney, el entrenador de Hyrox. "No creo que se deba dejar en manos del atleta decidir si continúa", agregó.

A medida que Hyrox intenta apaciguar a las masas en internet, Rob Perez, un creador de contenido de acondicionamiento físico en Washington, D. C., que ha completado nueve competencias de Hyrox, se preguntó si los eventos recientes podrían disuadir a la gente de participar en el futuro.

"Ya sea que se trate de un atleta nuevo de Hyrox o de alguien que busca intentar su primer Hyrox, creo que muchos están desanimados", dijo Perez, y agregó que los videos compartidos en línea habían "desanimado enormemente a muchas personas".

Madison Malone Kircher es una periodista del Times que cubre la cultura de internet.