Juicio de los Cuadernos: declaran testigos sobre un allanamiento a la ex mujer del remisero Centeno

El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes con más testigos vinculados al presunto pago de sobornos por parte de contratistas de obra pública durante el kirchnerismo.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 7 y tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Declara un policía que allanó el departamento de Hilda Horowitz
El policía Adrián García dio detalles sobre un allanamiento al departamento de Hilda Horowitz, ex mujer del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos. Fue el 31 de julio de 2018 y desde allí la llevaron al juzgado federal de Claudio Bonadio.
El testigo respondió que no vio bolsos ni cuadernos en el lugar, al ser preguntado por la defensa del ex jefe de Centeno, el exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta.
El acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta amplió este jueves su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7 para “aclarar distintas mentiras” entre ellas haber recibido un millón de dólares en sobornos por parte del grupo Techint.