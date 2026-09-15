Judiciales

Juicio de los Cuadernos: declaran testigos sobre un allanamiento a la ex mujer del remisero Centeno

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner se reanudó este martes con declaraciones de quienes participaron de un allanamiento a la casa de Hilda Horowitz, ex pareja del autor de los cuadernos Oscar Centeno

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El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes con más testigos vinculados al presunto pago de sobornos por parte de contratistas de obra pública durante el kirchnerismo.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 7 y tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner.

12:33 hsHoy

Declara un policía que allanó el departamento de Hilda Horowitz

El policía Adrián García dio detalles sobre un allanamiento al departamento de Hilda Horowitz, ex mujer del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos. Fue el 31 de julio de 2018 y desde allí la llevaron al juzgado federal de Claudio Bonadio.

El testigo respondió que no vio bolsos ni cuadernos en el lugar, al ser preguntado por la defensa del ex jefe de Centeno, el exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta.

11:32 hsHoy

Juicio de los Cuadernos: Baratta negó haber cobrado coimas de Techint y habló de una “clara y evidente operación de inteligencia”

Roberto Baratta tildó de mentirosos a los ejecutivos de Techint que declararon haberle pagado un millón de dólares en sobornos y volvió a negar las acusaciones

El acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta amplió este jueves su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7 para “aclarar distintas mentiras” entre ellas haber recibido un millón de dólares en sobornos por parte del grupo Techint.

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