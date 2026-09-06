La exhibición de hurones más grande de EE. UU. une a los amantes de estos 'animalitos raros'

HEADLINE: In Praise of Peevish Pets CAPTION: An attendee holds a ferret competing in the costume contest at the Ferret Buckeye Bash in Columbus, Ohio, Aug. 29, 2026. At the largest annual ferret show in the United States, a shrinking subculture fights to survive. CREDIT: (Madeleine Hordinski/The New York Times)

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Los hurones llegaron en jaulas y cochecitos, acunados en los brazos y acurrucados en los cuellos. Junto a sus humanos, se congregaron el sábado en un centro de exposiciones de Ohio para celebrar las mejores cualidades de una de las mascotas que causa más discordia en Estados Unidos.

"Los amantes de los hurones somos intensos", dijo Michele Paulhus, que condujo con sus hurones desde Massachusetts hasta la exhibición en Columbus, Ohio. "Tienes que serlo un poco porque son unos animalitos raros".

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"Pero no creo que estemos tan mal como la gente a la que le gustan los reptiles", dijo su amiga Skyla Fay.

Aquí, en la exhibición anual de hurones más grande del país, los dueños ya saben cómo te hacen sentir sus mascotas. Tu tío, tu primo o su compañero de casa alguna vez tuvieron un hurón, y este mordisqueaba los dedos de los pies y trepaba por los pantalones.

Lo que quieren estos aficionados a los hurones es que reconsideres a este escurridizo mamífero. Sí, los hurones pueden oler a sótano húmedo, y pueden robarte el control remoto del televisor, las llaves del auto o incluso tu ropa interior. (La palabra hurón se deriva de la palabra en latín para "pequeño ladrón"). Pero ¿qué mascota, o humano para el caso, no viene con algunas peculiaridades?

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"Criar un hurón es como criar a un niño de 2 años o a un adolescente", dijo Scarlett Gray-Saling, dueña de 85 de ellos. "La única diferencia es que es legal encerrar a los hurones en una jaula".

Gray-Saling, una criadora que tiene 74 años, ha organizado este encuentro, llamado Ferret Buckeye Bash, durante 25 años. En el pasado, se registraban más de 300 hurones para competir; este año, hubo 101. Algunos de los eventos estaban diseñados para atraer a quienes sentían curiosidad por los hurones: carreras por tubos de plástico, un desfile con disfraces personalizados y un desafío que consistía en que los hurones se retorcieran para escapar de bolsas de papel marrón. Hubo un premio para el ejemplar más gordo, que se otorgó este año a un hurón albino llamado Ralphie, que pesaba 2,83 kilogramos.

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Pero la competencia principal se parecía más a la exposición canina del Westminster Kennel Club: un campeonato de gran importancia en el que jueces capacitados determinaron qué hurón era el mejor de su clase. Otorgaron puntos por la estructura ósea, la masa muscular, el temperamento y la limpieza.

"Me gusta asegurarme de mirar sus traseros, ya que suelen ensuciarse ahí atrás", dijo Oden Curry, un juez de 26 años con bigote pelirrojo y aretes hechos con huesos de mandíbula de visón.

Curry destacó en esta multitud no por sus accesorios, sino por su juventud. En las décadas de 1980 y 1990, cuando los hurones vivieron un frenesí de interés, los dueños eran principalmente personas de su edad. Ahora, las exhibiciones de hurones que quedan en Estados Unidos son frecuentadas por un grupo muy cerrado de personas de entre 60 y 70 años que intentan mantener viva una subcultura cada vez más reducida.

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Pam VanOverloop, de 69 años, es conocida por importar hurones europeos y aparear a su macho más "prolífico", Sir Nicholas Nubbins. Michael Schell, de 75 años, tiene una habitación totalmente equipada en su casa para Jelly Bean, que fue nombrado Hurón del Año en 2025. Mary Cruse, de 75 años, llegó al centro de exposiciones con un hurón rescatado llamado Hammie, que una vez ganó un concurso de besos. Él le besó la cara 90 veces.

Solo una fundadora de la Asociación Estadounidense del Hurón --un grupo cuya misión es "promover, proteger y proveer para el hurón domesticado"-- sigue involucrada. Sally Heber, de 65 años, le pidió a su esposo un conejito como regalo de bodas en 1982. Cuando él no se lo dio, ella consiguió un hurón de los anuncios clasificados, y luego pasó las siguientes cuatro décadas construyendo la asociación, que ayudó a establecer los estándares de raza para los hurones en todo el mundo.

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"Apuesto a que lamenta mucho no haberme regalado ese conejito", dijo.

Aunque no hay estadísticas nacionales confiables sobre la tenencia de hurones en Estados Unidos, hubo un amplio consenso entre las personas en la exhibición de que el mundo de los mustélidos domesticados ya no es lo que solía ser.

Una empresa con sede en Nueva York llamada Marshall Farms ahora domina las ventas de hurones a tiendas de mascotas en todo el país, al mismo tiempo que gana millones de dólares con la experimentación en animales. Los hurones, que tienen una estructura respiratoria similar a la de los humanos, se han utilizado para desarrollar tratamientos para la influenza, la fibrosis quística, la COVID-19 y otras enfermedades.

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"Entendemos que la gente pueda tener diferentes puntos de vista sobre el uso de animales en la investigación biomédica, y respetamos la seriedad de esa discusión", dijo Marshall Farms en un comunicado, y agregó que el interés en los hurones es cíclico y actualmente se encuentra en una "fase de crecimiento".

El costo de todo lo relacionado con la tenencia de hurones, en especial la atención veterinaria, está aumentando, lo que dificulta aún más que los jóvenes se involucren. Eliza Warner, una maestra de preescolar de 20 años, dijo que no estaba pensando en eso cuando entró a una tienda de mascotas y salió con una pequeña traviesa llamada Mouse.

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Warner, que vive con sus padres, dijo que ellos estaban furiosos. Eso no le impidió comprar un segundo hurón la misma semana. O cuatro más en un año. Tampoco la disuadieron las facturas del veterinario de 800 dólares.

"Mira a tu alrededor", dijo, mientras señalaba sus toallitas húmedas, tapetes absorbentes y camas tejidas a croché. "Trabajo, duermo, como y vivo para los hurones".

Aunque es activa en las comunidades dedicadas a los hurones en Discord y Reddit, decidió que este año se convertiría en una chica de exhibición de hurones. "Sé que hay muchas personas por ahí que eran igual que yo hace un año: buscando algo que amar", dijo.

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El sábado por la tarde, sostuvo a sus hurones Monkey y Merlin en sus brazos mientras tres jueces se paraban frente a una pared de listones y hacían una cuenta regresiva desde el décimo lugar. Los espectadores notaron que Jelly Bean, el campeón reinante de la categoría de hurones de compañía, había perdido un poco de pelaje, lo que dio pie a un vuelco sorpresivo. El premio al mejor de la exhibición fue para el hurón número 703.

"¡Ese es Hammie!", gritó Cruse. "¡No lo puedo creer!".

A pesar de ser un campeón de besos, Hammie nunca antes había estado cerca de ganarlo todo. Su primer dueño lo había abandonado en los bosques de Indiana y unos excursionistas, que no sabían con qué alimentarlo, lo encontraron. Descubrieron que le gustaba el jamón.

Es el hurón rescatado número 29 de Cruse, y será el último. Ahora que se acerca al final de sus 70 años, dijo, por fin es hora de seguir adelante.

Mientras hacía posar a Hammie para fotos junto a un listón casi tres veces más grande que él, Merlin y Monkey estaban de regreso en el corralito de Warner, donde ella prendió sus listones de tercer y octavo lugar de hurones de compañía.

Los dueños veteranos de hurones observaban a la joven. VanOverloop, la conocida criadora, se acercó y le preguntó si podría estar buscando a una mentora.

Warner pensó en sus padres y en todas las personas que seguían dándole una mala reputación a los hurones. Tal vez se convertiría en criadora. O en rescatista. Alguien con toda una habitación dedicada a los hurones. La voz de los hurones de su generación.

Pero primero, necesitaba ahorrar suficiente dinero para poder pagar su propia casa.

Jessica Contrera es corresponsal nacional del Times y vive en Ohio.