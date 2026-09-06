Durante años, los kenianos hicieron las tareas de estudiantes universitarios. Luego llegó la IA

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Miles de kenianos se ganaban la vida escribiendo ensayos para estudiantes en el extranjero. Con la IA, el trabajo se ha agotado: es una advertencia para el trabajo por encargo en línea que ha sido un salvavidas mundial.

Teresios Bundi alguna vez simbolizó las extrañas oportunidades que brindaba el internet y que cambiaban vidas.

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Originario de un pueblo agrícola en Kenia, Bundi se mudó a la capital, Nairobi, en 2011 para ser el primero de su familia en ir a la universidad. Allí, un amigo le sugirió que probara un nuevo empleo en línea: escribir ensayos para universitarios tramposos en el extranjero.

Su primer encargo fue un ensayo de dos páginas sobre los beneficios para la salud del tamarindo malabar. Era una fruta de la que nunca había oído hablar, y un ensayo escrito para un estudiante del que no sabía nada. Ganó 7 dólares por tres horas de trabajo.

"Ese fue un salvavidas para mí; necesitaba el dinero", dijo Bundi, de 34 años actualmente, en una entrevista en Nairobi. Añadió: "No pude dormir esa noche. Estaba dispuesto a trabajar toda la noche".

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Bundi estima que escribió más de 2500 ensayos durante los siguientes 12 años, a veces tres al día. Equilibró la finalización de su licenciatura en salud pública con ayudar a estudiantes extranjeros que estudiaban ingeniería, medicina e informática a terminar las suyas. Algunos estudiantes le dieron sus credenciales de inicio de sesión de la facultad para que pudiera estar al día con sus tareas.

Bundi no lo sabía entonces, pero estaba en la época de auge del "gig work", o trabajo por encargo en internet. Recién conectados al internet global y hambrientos de empleo, los jóvenes con buena educación de lugares como Kenia, Filipinas e India encontraron oportunidades en los recovecos de la economía digital. Podían ganar dinero en línea realizando tareas poco glamorosas que otros, más arriba en la escala económica, no querían hacer.

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Entonces llegó la IA y los buenos tiempos terminaron.

En 2022, OpenAI lanzó ChatGPT. En las universidades de todo el mundo, los estudiantes hicieron un cálculo sencillo que se ha vuelto más pronunciado hoy en día: ¿por qué pagarle a un freelancer en Kenia cuando ChatGPT podía hacer el trabajo?

El trabajo de la redacción de ensayos comenzó a escasear. Las tarifas cayeron y los encargos disminuyeron. En poco tiempo, la industria se redujo a casi nada. "Nunca habría esperado que la IA pudiera hacer esto", dijo Bundi.

Su destino lo comparten otros que habían encontrado un punto de apoyo en la economía global de trabajos por encargo en línea. Los kenianos también transcribían reuniones a través de las plataformas de trabajo independiente Upwork y Fiverr. Marcaban publicaciones de Facebook para ayudar a la plataforma a decidir qué podía quedarse en línea. Una tras otra, esas oportunidades se han marchitado.

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Mientras tecnólogos, economistas y legisladores de todo el mundo debaten el futuro de la IA, la experiencia de Kenia muestra cómo la tecnología ya está desmantelando algunos peldaños inferiores del mercado laboral mundial.

"No solo va a ser Kenia; va a ser en todas partes donde veamos una gran transformación", dijo Mark Graham, profesor de la Universidad de Oxford que ha estudiado la economía mundial del trabajo por encargo. "La IA ha entrado y ha tomado grandes porciones de estos mercados laborales".

Bundi dijo que se arrepentía de algunas cosas. Cuando se graduó de la universidad en 2015, renunció a una carrera en salud pública para comenzar un negocio de redacción de ensayos en línea, cobrando de 40 a 70 dólares por ensayo. Los encargos llegaban a través de plataformas digitales, y él repartía el trabajo entre él y los estudiantes que contrataba. Alquiló una casa cerca de una universidad y la llenó de escritorios, internet de alta velocidad y colchones. Los estudiantes trabajaban entre clases y dormían cuando estaban demasiado agotados para escribir.

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Bundi dijo que había ganado al menos cinco veces más de lo que podría ganar en salud pública. Le envió dinero a sus padres, agricultores de café que habían pedido un préstamo para comprarle una computadora portátil para la universidad.

A veces consideraba la ética de ayudar a los estudiantes a hacer trampa, pero decidió que, en última instancia, era elección de ellos. Dijo que se veía a sí mismo como un tutor y que estaba orgulloso de que un joven keniano prosperara desapercibido dentro del ámbito académico occidental.

En los alrededores de Nairobi, el nuevo dinero entre los redactores de ensayos era visible. En su punto máximo a principios de esta década, al menos a 40.000 personas en la ciudad se les pagaba por hacer la tarea de otras personas, estimaron los investigadores. Los redactores de ensayos conducían autos Subaru nuevos, llevaban los teléfonos inteligentes más recientes y reservaban mesas exclusivas en clubes.

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Tras el colapso, Bundi cerró su negocio de redacción de ensayos y tuvo dificultades para encontrar una trayectoria profesional. Ahora trabaja para una organización de desarrollo del gobierno alemán ayudando a jóvenes kenianos a encontrar oportunidades en la economía digital. Dijo que su experiencia era una advertencia.

"La IA viene por los banqueros, por los contadores, viene por los ingenieros, y la IA vendrá por los arquitectos", dijo. "Viene por todos".

Un plan maestro sale mal

Pocos tienen mucha empatía por quienes ayudan a un plan de trampa internacional. Pero las "fábricas de ensayos" fueron, a su manera, una historia de éxito keniana.

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Más de 100.000 estudiantes se gradúan de las universidades kenianas cada año en una economía en la que escasean los empleos asalariados. Aproximadamente el 80 por ciento del trabajo es informal (conducción de entregas, construcción, venta ambulante) y se estima que el desempleo juvenil supera el 25 por ciento. La falta de oportunidades económicas ha impulsado un movimiento de protesta liderado por la generación Z.

Para una generación con títulos y ningún lugar donde utilizarlos, el trabajo por encargo parecía la salida. El gobierno de Kenia también lo creía.

Después de que el internet barato de alta velocidad comenzara a llegar alrededor de 2009, el gobierno vio a la subcontratación en línea (transcripción, ingreso de datos, diseño gráfico, desarrollo de sitios web y programación básica de software) como una forma de subir en la escala económica. La redacción de ensayos, aunque nunca se toleró de forma oficial, encajaba en el modelo.

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En 2016, el gobierno keniano inició un programa para capacitar a graduados universitarios para navegar por plataformas de trabajo independiente en línea como Upwork. En 2022, el año en que apareció ChatGPT, Kenia adoptó un Plan Maestro Digital Nacional de 10 años que enfatizó aún más la subcontratación y el trabajo por encargo en línea.

"Solo queríamos empleos", dijo Frida Mwangi, de 46 años, quien en 2015 recurrió al trabajo de transcripción como un camino de regreso a la fuerza laboral mientras criaba a cuatro hijos.

El trabajo por encargo significaba que ella podía mostrarle a su hija que una mujer puede ser madre y ganarse la vida, dijo Mwangi. Un encargo importante fue transcribir entrevistas de inmigrantes de la isla Ellis; también hizo transcripciones médicas.

Ese trabajo comenzó a agotarse en 2017 cuando el software de transcripción se convirtió en una de las primeras aplicaciones de la IA. Los salarios de Mwangi cayeron y los empleadores le dijeron que usara la IA y la complementara con su propia experiencia. Encontró que ese proceso consumía más tiempo que transcribir por su cuenta, porque la IA se equivocaba con los términos médicos. Aún así, los empleos desaparecieron.

"Mi empleo desapareció por completo", dijo Mwangi, quien ahora aboga por un mejor salario y condiciones de trabajo para los trabajadores por encargo.

El impulso a la subcontratación en Kenia generó empleos, pero también una reacción negativa. Las firmas contratadas por gigantes tecnológicos estadounidenses enfrentaron críticas por la baja remuneración y las malas condiciones de trabajo.

Eso llevó a un repliegue. Sama, una empresa que contrataba a kenianos para vigilar el contenido generado por usuarios para Meta, hizo recortes en el país. Scale AI, una empresa emergente que contrata personas para entrenar modelos de IA, interrumpió algunas operaciones en Kenia.

Las capacidades de la IA continúan avanzando. Una prueba de Scale AI y el Center for AI Safety intenta cuantificar la capacidad de la IA para realizar trabajo independiente en línea como diseño de productos y análisis de datos. En octubre pasado, los principales modelos de IA completaron el 2,5 por ciento de las tareas. Para julio, completaron el 16 por ciento.

Los 'humanizadores'

Muchos de los que crecieron haciendo redacción de ensayos y otros trabajos por encargo ahora tienen dificultades para encontrar una manera de volver a la fuerza laboral.

Alex Munyua, de 30 años, un químico industrial que trabajó en el negocio de los ensayos porque era más lucrativo, realizó de forma breve etiquetado de datos y moderación de redes sociales después del declive de la industria. Ahora ese trabajo también ha desaparecido.

"Algunos han regresado a los pueblos", dijo. "Hay quienes probaron en otros sectores, pero se frustraron porque no podían conseguir empleos formales".

Kenia está siendo azotada por la turbulencia económica, y el 40 por ciento de sus más de 54 millones de habitantes viven en la pobreza. Los empleos tecnológicos escasean, a pesar de un entorno de empresas emergentes.

Richard Eshilache, de 38 años, construyó una carrera rentable en la redacción de ensayos y dijo que empleó a más de 100 redactores en 2022. Trabajó para algunos estudiantes en el extranjero durante tanto tiempo que uno de ellos le envió su diploma.

"Me dijo que es para los dos", dijo Eshilache.

Ahora está intentando adoptar la IA para trabajos de edición de fotos y anotación de datos. Ninguno paga tan bien como la redacción de ensayos.

John Tanui, secretario principal en el Ministerio de Información, Comunicaciones y Economía Digital, defendió el potencial económico de Kenia como un centro de subcontratación, y dijo que esto "desbloquearía oportunidades para nuestros jóvenes".

Sin embargo, los trabajos que quedan en la redacción de ensayos son principalmente para los "humanizadores", quienes editan los trabajos escritos por la IA para evadir la detección del software antitrampas que utilizan muchas universidades.

Alphline, quien comenzó a redactar ensayos en 2021 y dio solo su nombre de pila por temor a dañar sus futuras perspectivas laborales, dijo que el negocio estaba mejor que nunca. Con la IA, puede hacer más trabajo utilizando la tecnología para escribir con rapidez un primer borrador y luego terminarlo ella misma. Evita las herramientas de IA diseñadas para disfrazar la escritura de IA como humana, pues prefiere su propio toque.

"Puedo distinguir claramente un trabajo generado por IA en comparación con uno generado por un humano", dijo. "Pero un estudiante que no tiene esa experiencia de escritura humana puede ser atrapado".

Para Bundi, la transición ha sido difícil. Dijo que extrañaba la lucha intelectual de aprender nuevos temas y escribir bajo un plazo ajustado, así como de trabajar con algunos estudiantes desde que eran de primer año hasta la escuela de posgrado.

"Era como recibir una educación paralela", dijo.

En ocasiones, Bundi se pregunta cómo habría sido su vida si se hubiera quedado en la salud pública.

"Todos mis compañeros que comenzaron en 2015 después de graduarse, ascendieron de rango", dijo. "Ahora, si regreso, comenzaré en un nivel básico trabajando para alguien que se graduó apenas el año pasado".

Edwin Okoth colaboró con reportería desde Nairobi.

Adam Satariano es corresponsal de tecnología para el Times, y radica en Londres.

Paul Mozur es corresponsal mundial de tecnología del Times afincado en Taipéi. Anteriormente escribió sobre tecnología y política en Asia desde Hong Kong, Shanghái y Seúl.

Edwin Okoth colaboró con reportería desde Nairobi.