EE. UU. quiere extraer más petróleo de Venezuela. Esto es lo que hay que saber

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El acuerdo del gobierno de Trump con una petrolera privada para aumentar la producción de petróleo en el país sudamericano podría tardar muchos años en rendir frutos.

Aunque las reservas de petróleo de Venezuela posiblemente sean las más grandes del mundo, el país no ha producido mucho en los últimos años. El gobierno de Donald Trump espera cambiar eso.

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El viernes, el presidente Trump anunció que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Venezuela y una empresa petrolera privada para "asegurar el control mayoritario" de 65 millardos de barriles del petróleo del país, o cerca de una quinta parte de sus reservas.

El acuerdo es sumamente inusual porque el gobierno de Estados Unidos suele dejar la exploración petrolera en manos de empresas privadas y no adquiere participaciones en esos negocios. También es un proyecto ambicioso que probablemente tardará años en rendir frutos debido al deterioro de la infraestructura, la corrupción generalizada y la inestabilidad política de Venezuela.

Esto es lo que hay que saber sobre el petróleo venezolano.

Venezuela tiene mucho petróleo

Venezuela cuenta con más de 300.000 millones (300 millardos) de barriles de "reservas probadas de petróleo" --o petróleo que se podría extraer de forma rentable-- según el Oil & Gas Journal, que recopila datos compartidos por gobiernos de todo el mundo.

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En comparación, Estados Unidos, el principal productor de petróleo del mundo, tenía 81 millardos de barriles de reservas de crudo el año pasado, de acuerdo con la publicación.

Muchos expertos dicen que las cifras de las reservas venezolanas son demasiado optimistas porque se basan en suposiciones poco realistas sobre cuánto petróleo podría recuperarse de manera rentable.

Aun así, la mayoría de las personas en el sector concuerda en que Venezuela cuenta con mucho petróleo.

El gobierno venezolano ha sido dueño de las reservas de petróleo del país desde que la industria petrolera fue nacionalizada en la década de 1970. Pero la empresa estatal, Petróleos de Venezuela o PDVSA, no ha podido explotar esos recursos, explicó Miguel Tinker Salas, profesor de historia latinoamericana en el Pomona College.

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"Había una corrupción desenfrenada, al punto de que los trabajadores se llevaban equipos y los vendían en el mercado de excedentes porque no les pagaban", afirmó. "Y luego estaban las sanciones de Estados Unidos; y no se puede subestimar el papel que desempeñaron las acciones estadounidenses, porque Venezuela no podía obtener ningún crédito en el mercado mundial".

En las décadas de 1970 y 1990, Venezuela producía más de tres millones de barriles de petróleo al día. En julio, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, produjo 1,12 millones de barriles diarios.

La relación de EE. UU. con el petróleo venezolano siempre ha sido complicada

Estados Unidos solía comprar la mayor parte del petróleo de Venezuela, pero eso se detuvo en 2019, después de que el primer gobierno de Trump impusiera sanciones más estrictas al país.

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Los envíos a Estados Unidos se reanudaron en 2023 y aumentaron luego de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro, el líder del país, en enero. Sin embargo, los volúmenes se han mantenido relativamente bajos según los estándares históricos.

En años recientes, casi todo el crudo de Venezuela ha ido a China.

El petróleo venezolano es diferente del que se encuentra en Estados Unidos: es más espeso y viscoso. Para refinar este tipo de crudo "pesado" se requiere más energía y equipo, pero muchas refinerías estadounidenses están diseñadas para procesarlo.

Venezuela ha oscilado entre abrir las puertas a las petroleras privadas y ejercer el control estatal sobre la industria. En la década de 1990, el país se abrió a la inversión extranjera.

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Pero en 2007, Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, exigió que las empresas petroleras redujeran sus participaciones en los proyectos del país, sin compensación alguna. Empresas como Chevron llegaron a nuevos acuerdos con el gobierno, pero otras como ConocoPhillips y Exxon Mobil rechazaron los tratos y se fueron de Venezuela. Estas han pasado años intentando que el país les pague por sus activos incautados, con poco éxito.

Las empresas que se quedaron han apostado a que hacer negocios en Venezuela, aunque es difícil y costoso, a la larga valdrá la pena.

Chevron se encuentra ahora en conversaciones avanzadas para expandir sus operaciones en Venezuela. La empresa representa aproximadamente una cuarta parte de la producción de Venezuela.

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¿Qué significa el nuevo acuerdo de Trump para Venezuela y los precios del petróleo?

Bajo el acuerdo anunciado por el gobierno de Trump, Estados Unidos tendría el derecho de adquirir una participación accionaria del 35 por ciento en la segunda petrolera privada más grande del país, North American Blue Energy Partners.

Y el gobierno de Estados Unidos tendrá el derecho de comprar el 20 por ciento del petróleo producido en las instalaciones operadas por NABEP al costo de producir ese petróleo. Estados Unidos también tendrá el derecho de comprar el 80 por ciento restante del petróleo.

El gobierno de Venezuela ha dicho que el acuerdo aumentaría los ingresos fiscales en alrededor de 200 millardos de dólares. NABEP señaló que planeaba invertir 100 millardos de dólares para aumentar la producción de petróleo.

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Sin embargo, muchos venezolanos se muestran escépticos, y han expresado sus preocupaciones sobre el acuerdo.

En la actualidad, NABEP produce alrededor de 200.000 barriles de petróleo al día. Aumentar esa cifra a más de un millón por día podría tardar muchos años. En consecuencia, es poco probable que el acuerdo tenga un impacto inmediato en el precio del petróleo o de combustibles como la gasolina y el diésel.

Rebecca F. Elliott colaboró con reportería.

Aruni Soni es reportera de negocios y forma parte de la generación 2026-27 del Times Fellowship, un programa para periodistas que están empezando sus carreras.

Lazaro Gamio es editor gráfico del Times y utiliza la visualización de datos, mapas y diagramas para informar sobre las noticias.

Rebecca F. Elliott colaboró con reportería.