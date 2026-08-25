¿Qué le pasó a Sandra Cuevas? La exalcaldesa reapareció con el rostro vendado tras someterse a una cirugía

La exalcaldesa de Cuauhtémoc reapareció con el rostro vendado tras someterse a una o varias intervenciones estéticas; aunque no reveló los detalles del procedimiento, publicó mensajes sobre un proceso de transformación personal que va más allá de lo físico. (Captura de pantalla @sandracuevas_)

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Sandra Cuevas reapareció en redes sociales tras someterse a una o varias cirugías, con el rostro vendado y mensajes sobre un proceso de transformación personal que ella misma calificó como un nuevo comienzo.

La exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc había advertido a sus seguidores que entraría al quirófano y que, si la intervención transcurría sin contratiempos, volvería a comunicarse aproximadamente 15 horas después. “Voy a entrar a cirugía. Primero Dios, si todo sale bien, nos vemos en unas 15 horas”, escribió antes de desaparecer de sus plataformas digitales. Su ausencia generó especulaciones sobre su estado de salud, aunque las imágenes que publicó al reaparecer despejaron cualquier duda: los vendajes, la tablilla en la nariz y las prendas de compresión en el rostro y el torso indicaban que se trataba de procedimientos estéticos.

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El primer video que subió el 24 de agosto la mostraba con el rostro cubierto de vendas, una férula en la nariz y una bata blanca. El texto que acompañó la grabación fue directo: “Hoy elijo mi salud, mi felicidad y un nuevo comienzo lleno de fuerza”, escribió Cuevas Nieves.

Con una férula en la nariz, vendajes en el rostro y una faja, Sandra Cuevas volvió a sus redes sociales para compartir su recuperación postoperatoria y anunciar que estudiar una nueva carrera será su próximo paso. (Captura de pantalla @sandracuevas)

La publicación abrió la puerta a una avalancha de preguntas de sus seguidores sobre los procedimientos a los que se había sometido. Ante la curiosidad de los internautas, la exfuncionaria respondió con una confesión inesperada: “Yo quisiera tener un hijo, pero como ya no puedo, pues mejor me arreglo al mil”. Cuando un usuario le advirtió que las cirugías podían volverse una adicción, ella respondió afirmativamente.

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Sandra Cuevas no ha revelado los detalles de las intervenciones

En un video posterior, donde aparece con faja y los vendajes aún en el rostro, Cuevas amplió su mensaje y lo enmarcó dentro de una decisión más amplia de vida: “Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo por todo lo alto. Inicié con pequeños cambios físicos que mermaban mi salud. Lo segundo será estudiar una nueva carrera, y así más cambios hasta encontrar la verdadera felicidad”, se lee en la publicación.

En esa misma grabación, visiblemente inflamada, intentó hablar y susurró: “Ya vamos al tercer día y vamos a empezar a caminar”, mientras se movía con un soporte de suero a su lado.

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"Hoy elijo mi salud, mi felicidad y un nuevo comienzo lleno de fuerza", escribió la exalcaldesa de Cuauhtémoc al reaparecer en redes con el rostro vendado, días después de advertir a sus seguidores que entraría al quirófano. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

A pesar de la exposición pública del proceso, la exalcaldesa no ha confirmado ni detallado qué procedimientos se realizó. Los elementos visibles en sus videos —la férula nasal, los hematomas bajo los ojos, la cinta quirúrgica en la zona infraorbitaria, la prenda de compresión en cabeza y tórax, y la faja— son compatibles con una combinación de intervenciones que pueden incluir una posible rinoplastia, blefaroplastia, lifting facial y cirugía de busto, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por ella ni por su equipo.

La exalcaldesa anuncia más cambios en su vida

Más allá de lo físico, Sandra Xantall Cuevas Nieves planteó su recuperación como el inicio de una etapa que incluye cambios académicos y personales. Estudiar una nueva carrera figura entre sus próximos pasos, según sus propias palabras.

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La exalcaldesa de Cuauhtémoc no ocupa actualmente ningún cargo público y ha mantenido presencia activa en redes sociales como su principal canal de comunicación con el público. Sus publicaciones sobre la cirugía acumularon miles de interacciones en pocas horas.