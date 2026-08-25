Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Explosión en Kennedy causa daños en viviendas: Policía rastrea autores y origen del artefacto

La detonación ocurrió en la madrugada en el barrio Amparo. No dejó heridos, pero afectó varios inmuebles y activó una investigación técnica y judicial

Precaución - No pasar | Colprensa
Precaución - No pasar | Colprensa
Guardar

Una explosión registrada en la madrugada de este martes 25 de agosto generó alarma en el barrio Amparo, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Las autoridades confirmaron que, por ahora, no se reportan personas lesionadas, aunque sí hubo afectaciones en varios inmuebles por cuenta de la onda explosiva.

El hecho es investigado por la Policía Metropolitana de Bogotá, que desplazó personal técnico y de policía judicial al sector para establecer qué tipo de elemento fue utilizado, quiénes estarían detrás del ataque y cuáles fueron los motivos de la detonación.

En la madrugada de este martes en el barrio Amparo de la localidad de Kennedy, se presenta una explosión de un elemento desconocido”, señaló el teniente coronel Óscar Flórez, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

PUBLICIDAD

El oficial explicó que los equipos especializados se encuentran verificando el elemento utilizado y recopilando información en la zona. La prioridad de los investigadores será determinar si se trató de un artefacto improvisado, un elemento arrojado contra algún inmueble o algún otro mecanismo que haya causado la explosión.

El Teniente Coronel Oscar Flórez de la Policía Metropolitana de Bogotá informa sobre una explosión en el barrio Amparo, localidad de Kennedy. El oficial, con uniforme policial, presenta el reporte en un área exterior nocturna, con un vehículo policial en el fondo. Se confirma la ausencia de personas lesionadas, pero sí afectación de inmuebles por la onda explosiva. Autoridades investigan el hecho y recolectan videos y entrevistas. Es un reporte oficial policial.

Policía revisa videos y toma entrevistas

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia no dejó víctimas, pero sí daños materiales. “Al momento no se reportan personas lesionadas, solo se reporta afectación de diferentes inmuebles, ocasión de la onda explosiva de este elemento”, indicó el teniente coronel Flórez.

La Policía Judicial comenzó la recolección de entrevistas a residentes, comerciantes y posibles testigos del hecho. También se adelanta la revisión de cámaras de seguridad del sector para reconstruir los minutos previos a la detonación e identificar a los posibles responsables.

PUBLICIDAD

“Nuestro personal de policía judicial se encuentra tomando entrevistas y recolectando los videos para determinar los autores de este hecho delictivo”, agregó el oficial.

La explosión volvió a encender las alertas en Kennedy, una de las localidades más pobladas de Bogotá. Aunque las autoridades no han entregado una hipótesis definitiva, el caso ya es tratado como un hecho delictivo y se espera que el análisis técnico permita establecer el tipo de material utilizado.

Por ahora, los investigadores también buscan precisar si el ataque iba dirigido contra una vivienda, un establecimiento comercial o si el elemento fue abandonado en vía pública. Esa información será clave para entender el posible móvil y definir si el caso está relacionado con amenazas, extorsión, disputas delincuenciales u otro tipo de intimidación.

Este nuevo hecho violento en Bogotá se reportó pasadas las 7:00 a. m. del miércoles 27 de mayo de 2026 - crédito Pasa en Bogotá / X
Localidad de Kennedy - crédito Pasa en Bogotá / X

Antecedente en Kennedy fue en marzo

El antecedente más reciente de una explosión con artefacto en Kennedy ocurrió el 16 de marzo de 2025, cuando una fuerte detonación sacudió el barrio Carvajal y dejó seis personas heridas. Ese caso se registró hacia las 3:00 de la madrugada en un establecimiento conocido como el Sindicato Nacional de Trabajadores Nocturnos.

Según el reporte publicado entonces por El Tiempo, entre los lesionados estuvo el propietario del local y otras cinco personas afectadas por esquirlas. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, mientras la Policía activó equipos de investigación criminal e inteligencia para dar con los responsables.

En ese momento, las autoridades señalaron que el dueño del establecimiento no había reportado amenazas previas. Sin embargo, el hecho hizo parte de una serie de explosiones que generaron preocupación en Bogotá durante los primeros meses de 2025, especialmente por otros atentados registrados en el barrio San Bernardo.

La nueva explosión en el barrio Amparo no dejó heridos, pero vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el uso de elementos explosivos en sectores urbanos. La Policía espera que los videos de seguridad, las entrevistas y el análisis técnico permitan aclarar rápidamente qué ocurrió y quiénes participaron en el ataque.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen presencia en el sector afectado y verifican los daños reportados en los inmuebles. También se espera que los habitantes entreguen cualquier información que ayude a identificar movimientos sospechosos antes o después de la detonación.

Temas Relacionados

Bogotábarrio Amparoartefacto explosivoLocalidad de KennedyColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 25 de agosto

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 25 de agosto

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 25 de agosto

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 25 de agosto

Pronóstico del clima en Medellín este 25 de agosto: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Medellín este 25 de agosto: temperatura, lluvias y viento

¿Cómo estará el clima en Cali este 25 de agosto?

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

¿Cómo estará el clima en Cali este 25 de agosto?

Las últimas previsiones para Bogotá: temperatura, lluvias y viento este 25 de agosto

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Las últimas previsiones para Bogotá: temperatura, lluvias y viento este 25 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Reviven anécdota de Pipe Bueno y Yeison Jiménez que por poco termina en tragedia: “Casi la matamos”

Reviven anécdota de Pipe Bueno y Yeison Jiménez que por poco termina en tragedia: “Casi la matamos”

Luisa Fernanda W afirmó que Dios le habló tras la crisis que vivió con Pipe Bueno: “Me habla demasiado claro”

“¿Y si hacemos algo juntos?”: el encuentro entre Shakira y MrBeast que terminó en un importante compromiso para Colombia

Jorge Rausch explicó por qué prefiere mujeres 20 años menores que él: “Las cosas van pasando”

Escro, prometido de Aida Victoria Merlano, arremetió contra Juan David Tejada: “Parásito y payaso”

Deportes

María Camila Osorio quedó eliminada en su debut en el WTA de Monterrey 2026: así fue el partido

María Camila Osorio quedó eliminada en su debut en el WTA de Monterrey 2026: así fue el partido

Willington Ortiz explicó por qué los ‘9’ solo marcaron el 33% de los goles de Colombia en las últimas dos Eliminatorias al Mundial

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, se refirió a la posibilidad de que Nelson Deossa siga jugando en la posición del Cucho Hernández

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, lanzó un dardo en la previa ante River: “Esperemos que Almada juegue igual que en la ida”

Josen Escobar, del América de Cali, fue elegido por la FIFA como el segundo mejor mediocampista sub-22 de Sudamérica