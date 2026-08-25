Explosión en Kennedy causa daños en viviendas: Policía rastrea autores y origen del artefacto

Precaución - No pasar | Colprensa

Guardar

Una explosión registrada en la madrugada de este martes 25 de agosto generó alarma en el barrio Amparo, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Las autoridades confirmaron que, por ahora, no se reportan personas lesionadas, aunque sí hubo afectaciones en varios inmuebles por cuenta de la onda explosiva.

El hecho es investigado por la Policía Metropolitana de Bogotá, que desplazó personal técnico y de policía judicial al sector para establecer qué tipo de elemento fue utilizado, quiénes estarían detrás del ataque y cuáles fueron los motivos de la detonación.

“En la madrugada de este martes en el barrio Amparo de la localidad de Kennedy, se presenta una explosión de un elemento desconocido”, señaló el teniente coronel Óscar Flórez, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

PUBLICIDAD

El oficial explicó que los equipos especializados se encuentran verificando el elemento utilizado y recopilando información en la zona. La prioridad de los investigadores será determinar si se trató de un artefacto improvisado, un elemento arrojado contra algún inmueble o algún otro mecanismo que haya causado la explosión.

El Teniente Coronel Oscar Flórez de la Policía Metropolitana de Bogotá informa sobre una explosión en el barrio Amparo, localidad de Kennedy. El oficial, con uniforme policial, presenta el reporte en un área exterior nocturna, con un vehículo policial en el fondo. Se confirma la ausencia de personas lesionadas, pero sí afectación de inmuebles por la onda explosiva. Autoridades investigan el hecho y recolectan videos y entrevistas. Es un reporte oficial policial.

Policía revisa videos y toma entrevistas

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia no dejó víctimas, pero sí daños materiales. “Al momento no se reportan personas lesionadas, solo se reporta afectación de diferentes inmuebles, ocasión de la onda explosiva de este elemento”, indicó el teniente coronel Flórez.

La Policía Judicial comenzó la recolección de entrevistas a residentes, comerciantes y posibles testigos del hecho. También se adelanta la revisión de cámaras de seguridad del sector para reconstruir los minutos previos a la detonación e identificar a los posibles responsables.

PUBLICIDAD

“Nuestro personal de policía judicial se encuentra tomando entrevistas y recolectando los videos para determinar los autores de este hecho delictivo”, agregó el oficial.

La explosión volvió a encender las alertas en Kennedy, una de las localidades más pobladas de Bogotá. Aunque las autoridades no han entregado una hipótesis definitiva, el caso ya es tratado como un hecho delictivo y se espera que el análisis técnico permita establecer el tipo de material utilizado.

Por ahora, los investigadores también buscan precisar si el ataque iba dirigido contra una vivienda, un establecimiento comercial o si el elemento fue abandonado en vía pública. Esa información será clave para entender el posible móvil y definir si el caso está relacionado con amenazas, extorsión, disputas delincuenciales u otro tipo de intimidación.

PUBLICIDAD

Localidad de Kennedy - crédito Pasa en Bogotá / X

Antecedente en Kennedy fue en marzo

El antecedente más reciente de una explosión con artefacto en Kennedy ocurrió el 16 de marzo de 2025, cuando una fuerte detonación sacudió el barrio Carvajal y dejó seis personas heridas. Ese caso se registró hacia las 3:00 de la madrugada en un establecimiento conocido como el Sindicato Nacional de Trabajadores Nocturnos.

Según el reporte publicado entonces por El Tiempo, entre los lesionados estuvo el propietario del local y otras cinco personas afectadas por esquirlas. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, mientras la Policía activó equipos de investigación criminal e inteligencia para dar con los responsables.

PUBLICIDAD

En ese momento, las autoridades señalaron que el dueño del establecimiento no había reportado amenazas previas. Sin embargo, el hecho hizo parte de una serie de explosiones que generaron preocupación en Bogotá durante los primeros meses de 2025, especialmente por otros atentados registrados en el barrio San Bernardo.

La nueva explosión en el barrio Amparo no dejó heridos, pero vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el uso de elementos explosivos en sectores urbanos. La Policía espera que los videos de seguridad, las entrevistas y el análisis técnico permitan aclarar rápidamente qué ocurrió y quiénes participaron en el ataque.

PUBLICIDAD

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen presencia en el sector afectado y verifican los daños reportados en los inmuebles. También se espera que los habitantes entreguen cualquier información que ayude a identificar movimientos sospechosos antes o después de la detonación.