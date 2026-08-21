¿Te sientes solo? Estos 8 libros podrían ayudarte

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Psicólogos, terapeutas y otros expertos comparten los libros que recomiendan a quienes tienen dificultades para conectar con los demás.

Recurrir a un libro quizá no sea tu primer impulso cuando te sientes solo. Después de todo, leer es una actividad solitaria. Pero la soledad rara vez se reduce simplemente a necesitar más vínculos.

"Muchos de mis pacientes llegan hablando de la soledad como una falta de personas en sus vidas", dijo Ryan Howes, psicólogo clínico en Pasadena, California. "Pero cuando indagamos un poco, por lo general descubrimos que hay muchas personas a su alrededor". Lo que ocurre, en cambio, es que no saben exactamente cómo convertir relaciones amistosas con conocidos en vínculos cercanos y satisfactorios.

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Los libros de autoayuda pueden ofrecer herramientas útiles y pasos concretos. Pero no son la única opción. "Todo tipo de libros puede ser una herramienta para conectar y comprender", dijo Brett P. Kennedy, psicólogo clínico en Boulder, Colorado, especializado en la soledad.

Les preguntamos a psicólogos, terapeutas y otros expertos qué libros recomiendan para quienes luchan contra la soledad, ya sea que necesiten consejos o simplemente un recordatorio de que no están solos.

Juntos

por Vivek H. Murthy

Este llamado a la acción de 2020 sostiene que vivimos una "epidemia de soledad" en una época marcada por la desconexión. Escrito por un exdirector general de salud pública de Estados Unidos, que ocupó el cargo durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, Juntos muestra hasta qué punto se ha extendido la soledad y cuánto afecta nuestro bienestar físico y mental, dijo Howes.

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Ese mensaje, por sí solo, puede ayudar a algunas personas a sentirse menos solas, dijo Andrea Bonior, psicóloga clínica del área de Washington, DC. Pero Murthy va un paso más allá al proponer pequeñas medidas que las personas pueden tomar para encontrar conexión en el día a día, dijo, lo que convierte al libro en "la principal lectura imprescindible sobre la soledad"

A Little More Social

por Nicholas Epley

En este libro de 2026, Epley sostiene que, paradójicamente, las personas suelen temer o incluso evitar oportunidades para relacionarse, pese a que anhelan hacerlo. Desde esa perspectiva, el científico del comportamiento de la Universidad de Chicago propone formas pequeñas pero poderosas de ser más sociables cada día, desde ir más allá de las conversaciones superficiales hasta superar el pesimismo.

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El libro nos recuerda qué es lo que realmente nos impide entablar más relaciones, dijo Jaimie Krems, psicóloga social y directora del Centro para la Investigación de la Amistad de la UCLA. "Esperamos que las conversaciones con desconocidos salgan mal", dijo, "pero sistemáticamente salen mejor de lo que habíamos previsto. No creemos que los desconocidos quieran hablar con nosotros, pero sí quieren. No creemos caerles bien a los demás tanto como ellos nos caen bien a nosotros, pero sí les caemos bien".

La paradoja de la soledad

por Netta Weinstein, Heather Hansen y Thuy‑vy T. Nguyen

Vale la pena recordar que el tiempo a solas también puede tener sus ventajas. Y aunque demasiada soledad no deseada puede llevar a sentirse solo, no son lo mismo, dijo Robert Coplan, psicólogo en Ottawa y autor de El gozo de la soledad. La soledad es un sentimiento, pero estar a solas es un lugar, explicó, y elegir ir allí puede hacernos bien.

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Este libro, publicado en 2024, entrelaza las reflexiones personales de las autoras con extractos de su investigación para ilustrar los beneficios de estar a solas y cómo aprovecharlos.

Platónico

por Marisa G. Franco

Si te interesa la teoría del apego, quizá te resulte útil el enfoque de este libro de 2022 sobre cómo entablar y mantener amistades en la edad adulta. Después de ayudar a los lectores a identificar su estilo de apego, Franco propone estrategias sociales específicas que pueden poner en práctica, desde maneras de abrirse a conocer gente hasta cómo manejar los conflictos.

Hallie Kritsas, consejera de salud mental certificada en Jacksonville, Florida, lo recomienda por su combinación de teoría y consejos prácticos. También está repleto de historias cercanas de personas que encuentran conexión, obtenidas de investigaciones, anécdotas personales y entrevistas.

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Loneliness

por John T. Cacioppo y William Patrick

A menudo se dice que la soledad crónica es tan perjudicial para la salud como fumar. Este libro de 2008 muestra cómo se produce ese daño y reúne evidencia científica de que la soledad pasa factura tanto física como emocionalmente. "El libro confirma que su impacto en el cuerpo, la mente y el alma es debilitante tanto psicológica como físicamente", dijo Kennedy.

Puede sonar desalentador, pero Kennedy ha comprobado que comprender realmente la ciencia de la soledad puede ayudar a reducir la vergüenza y la tendencia a culparse. El libro también ofrece consejos que se pueden llevar a la práctica, como romper hábitos que dificultan relacionarse con los demás.

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Hombres

por Richard V. Reeves

Esta exploración de 2022 sobre la masculinidad moderna ofrece teorías de por qué los hombres podrían estar fracasando en sus intentos de vincularse socialmente y qué pueden hacer al respecto.

Howes, autor de Mental Health Journal for Men, lo considera uno de los mejores libros contemporáneos sobre las dificultades que enfrentan los hombres en la sociedad moderna y sobre cómo esos problemas contribuyen a la soledad. Añadió que el libro equilibra la compasión con perspectivas sociales y políticas necesarias. "Reeves hace un trabajo admirable al hablar de las dificultades de los hombres sin culpar a las mujeres ni restar importancia a las luchas que ellas enfrentan en la sociedad".

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Amigos

por Robin Dunbar

Dunbar, psicólogo evolutivo, explora en este libro de 2021 las complejidades de hacer amigos y conservarlos. Mediante una combinación de psicología, antropología, neurociencia y otras disciplinas, desmitifica los mecanismos de la amistad, dijo Krems, incluso al desmontar ideas muy extendidas sobre cómo funcionan las amistades.

Por ejemplo, cuando las personas tienen problemas en su vida social, tienden a atribuirlos a defectos personales o a factores que escapan de su control. "Existe la idea generalizada de que la amistad surge o no surge, que depende de la química, las vibras, la genética, la suerte o incluso la magia", dijo Krems. "Pero las amistades no empiezan ni perduran así. Cada nivel de una red social, desde los amigos más cercanos hasta los menos íntimos, se mantiene mediante el contacto y se deteriora sin él".

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Devociones

por Mary Oliver

La poesía de Mary Oliver está "impregnada de temas que hablan sobre el sentimiento de soledad, el estar solo y el encontrar conexión al estar a solas en la naturaleza", dijo Kennedy. En particular, recomendó los poemas "Soledad" y "Gansos salvajes", ambos incluidos en esta colección de 2017. Su perspectiva, añadió, "nos permite pensar en cómo replantear nuestra percepción de estar solos y sentirnos solos".

Por supuesto, la poesía no es el único tipo de escritura imaginativa que puede ayudarnos a salir de nuestra propia cabeza. Bonior recomendó "de todo corazón" leer cualquier obra de ficción, algo que, según las investigaciones, puede ayudarnos a sentirnos menos solos. "Cuando leemos ficción, podemos adoptar la perspectiva de otra persona, aumentar nuestra empatía y desarrollar una conexión emocional con un personaje", explicó. "También podemos transportarnos a otro lugar, a otro tiempo y otro espacio por completo, lo que puede ayudarnos a sentirnos menos atrapados".